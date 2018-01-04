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#中国财经
January 4, 2018 / 2:04 AM / a day ago

泛海控股对Genworth收购案仍在推进 尽管美国对中资有所质疑

1 分钟阅读

路透华盛顿1月3日 - 美国保险商Genworth Financial(GNW.N)周三表示，正在推进中国泛海控股(000046.SZ)收购该公司的交易。出于对中国获取敏感美国个人资料的疑虑，这项交易此前陷入停滞；而在蚂蚁金服收购速汇金(MoneyGram)的并购交易触礁后，泛海控股收购Genworth的计划再面临质疑。

Genworth称，该公司与泛海控股正努力改进交易提案，希望能获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。

受速汇金交易触礁影响，Genworth股价周三也收低5.6%，报3.05美元，稍早还一度触及逾52周低点3.01美元。

由于美方对中资投资的质疑升高，CFIUS也改变对审批并购交易的标准。除前述两宗交易外，还有许多交易也面临这样的标准改变。

尽管CFIUS并非全盘否决有中资买家涉入的交易--2017年至少有少数几件获得批准--但根据法律专家，该委员会对中资涉入交易的怀疑日增。

“我们正在确认交易，有些交易在两年前我们认为能获得通过，但现在我们预计不会得到批准，”律所Orrick, Herrington and Sutcliffe LLP的CFIUS事务专家Harry Clark说。

“两年前，政府很少断然否决交易，不管是正式还是非正式。现在仍不常见，但也不再罕见了，”他说。

    Genworth在11月末把完成与泛海控股交易的最后期限延长至4月1日。该公司发言人Julie Westermann在电子邮件中称，公司一直在致力于消除CFIUS的顾虑，对交易做出“比CFIUS此前文件更为健全的”调整。

    “Genworth和中国泛海控股一直在与一家领先的美国第三方数据管理机构合作，采取额外的手段进一步保护我们的美国客户的个人隐私数据，”Westermann称。

    泛海控股2016年10月同意以27亿美元现金，或每股5.43美元，收购Genworth。(完)

    编译 张若琪/王兴亚；审校 杜明霞/戴素萍

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