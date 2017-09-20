FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国泛海控股称希望年底前完成收购美国保险商Genworth
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月20日 / 凌晨2点56分 / 1 个月前

中国泛海控股称希望年底前完成收购美国保险商Genworth

1 分钟阅读

路透香港9月19日 - 中国泛海控股股份有限公司(000046.SZ)一名高管周二表示，该公司计划在获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准后，于年底前完成以27亿美元收购美国保险商Genworth Financial(GNW.N)的交易。

两家公司在4月时向CFIUS重新提交申请。CFIUS是美国负责审查涉及国家安全的外资收购案的政府机构。

二者随后在7月第二次重新提交了申请。

泛海控股执行董事兼总裁韩晓生周二对记者表示，该公司仍在推动该交易，并称在10月底之前获得CFIUS批准的难度较大，公司将争取在年底前完成交易。

这项交易原本预计在今年中期完成，但是美国总统特朗普上任后，CFIUS对中资企业收购美国公司采取更加保守的立场，因而交易前景笼罩疑云。

中国泛海控股集团是一家位于北京的控股集团，由中国商人卢志强创建。该公司于去年10月同意以27亿美元现金收购Genworth全部股权，还承诺注资11.2亿美元，以偿还Genworth将于2018年到期的债务和支付与其寿险业务相关的费用。

“该交易的进展有些缓慢，但没通过也不是什么大事，”韩晓生说，“CFIUS有自己的考虑很正常。”

当被问及泛海控股是否计划向CFIUS第三次重新提交申请时，韩晓生表示这取决于当前这轮审查的回复速度。

“Genworth对我们而言是一个非常重要的平台，因为中国保险行业在长期医疗相关业务方面还是空白，”他并称，Genworth具有这方面的经验和产品，将填补这一空白。

韩晓生表示，泛海控股将利用其香港上市公司--中泛控股有限公司(0952.HK)作为将来金融服务领域海外并购的主要平台。(完)

编译 徐文焰/王兴亚；审校 白云/孙茉莉

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below