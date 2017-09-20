中国泛海控股称希望年底前完成收购美国保险商Genworth

路透香港9月19日 - 中国泛海控股股份有限公司(000046.SZ)一名高管周二表示，该公司计划在获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准后，于年底前完成以27亿美元收购美国保险商Genworth Financial(GNW.N)的交易。

两家公司在4月时向CFIUS重新提交申请。CFIUS是美国负责审查涉及国家安全的外资收购案的政府机构。

二者随后在7月第二次重新提交了申请。

泛海控股执行董事兼总裁韩晓生周二对记者表示，该公司仍在推动该交易，并称在10月底之前获得CFIUS批准的难度较大，公司将争取在年底前完成交易。

这项交易原本预计在今年中期完成，但是美国总统特朗普上任后，CFIUS对中资企业收购美国公司采取更加保守的立场，因而交易前景笼罩疑云。

中国泛海控股集团是一家位于北京的控股集团，由中国商人卢志强创建。该公司于去年10月同意以27亿美元现金收购Genworth全部股权，还承诺注资11.2亿美元，以偿还Genworth将于2018年到期的债务和支付与其寿险业务相关的费用。

“该交易的进展有些缓慢，但没通过也不是什么大事，”韩晓生说，“CFIUS有自己的考虑很正常。”

当被问及泛海控股是否计划向CFIUS第三次重新提交申请时，韩晓生表示这取决于当前这轮审查的回复速度。

“Genworth对我们而言是一个非常重要的平台，因为中国保险行业在长期医疗相关业务方面还是空白，”他并称，Genworth具有这方面的经验和产品，将填补这一空白。

韩晓生表示，泛海控股将利用其香港上市公司--中泛控股有限公司(0952.HK)作为将来金融服务领域海外并购的主要平台。(完)