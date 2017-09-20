全球经济增长步伐愈发趋同 欧元区增速追上美国--OECD

路透巴黎9月20日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三发布最新预估，称世界主要经济体正以多年未见的协同步伐增长，欧元区增速追上美国。

OECD称，全球经济今年料增长3.5%，明年料达到3.7%，这较6月预估略有上调，且是2011年以来的最佳增速。

“短期有一些动能，这种动能变得普遍，一种衡量方式就是放眼全球，会发现没有哪个国家在萎缩，这是2008年来的首次，”OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)说。

“我们知道同步发生的好转是企业进行投资的重要信号，”曼恩在采访中告诉路透。

OECD将其对2017年欧元区成长预估从上次的1.8%调升至2.1%，与美国的成长预估处于同一水平；OECD对美国的成长预估保持在2.1%不变。

以往拖累欧元区成长的法国和意大利这次则成为欧元区成长预估上调的主要驱动力之一。今年法国成长预估从之前的1.3%上修至1.7%，意大利则从1.0%调升至1.4%。

曼恩表示，就连今年初以来欧元兑美元上涨13%也不会对欧元区成长构成反作用，因全球需求强劲刺激出口。

欧元区增长回升，使得英国的增长将落后于所有主要经济体，今年英国经济增速料仅为1.6%，与6月时的预估一致。目前英国正在疲于应对退欧。

在货币政策方面，OECD表示美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该坚持逐渐加息，并且应该很快地开始抑制资产负债表。与此同时欧洲央行应继续削减资产购买步伐，然后逐渐退出其负利率政策。

但如果繁荣的金融市场遭遇阻力，且通胀目标继续难以达到，则各主要央行应该重新考量策略。

OECD以外的主要经济中，印度是为数不多的增长预估被下调的国家。该国经济增长预估从之前的7.3%下调至6.7%，受商品和服务税改革影响。

另一方面，中国的经济增长看似更为强劲，对该国今明两年经济增速的预估分别上调至6.8%和6.6%。(完)