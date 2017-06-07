焦点：OECD预计全球经济今年将创六年来最快增速

路透巴黎6月7日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，全球经济今年料将创下六年来的最快增速，因贸易反弹帮助抵消美国增长前景走软的影响。

OECD在其最新的经济展望报告中预计，2017年全球经济将增长3.5%，2018年料增长3.6%。

对2017年增幅的预估不仅略高于3月时预估的3.3%，而且将是2011年以来的最高增幅。

但OECD秘书长古里亚称，虽然增长前景改善，但增幅仍将不及2008-2009年金融危机之前的水准。

古里亚接受采访时称，“所有事情都是相对的，我不希望我们做的是，对于情势从非常糟糕变为一般般而感到高兴，”

他补充称，“这并不意味着我们得习惯或者学会去适应。我们不得不继续努力做得更好。”

古里亚称，尽管贸易和投资回升支撑经济前景的好转，但我们需要扫除以保护主义和制度的形式设下的壁垒，才能确保经济更强劲成长。

他称，这些改善仍不足以满足人们对更高生活水平和降低愈发扩大的收入不平等的预期。

OECD预计全球前景改善，但还是调降对美国的增长预估，尽管美元走软提振出口，且减税支撑家庭支出和企业投资。

OECD预计美国经济今明两年分别增长2.1%和2.4%，低于3月时预估的分别增长2.4%和2.8%。

OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)认为，调降预估是因为特朗普政府延迟推进减税和基建支出计划。

虽然美国展望被下调，但欧元区、日本和中国的前景略有改善。

**欧元区增长料加速**

受德国经济成长强劲带动，欧元区今明两年经济料均成长1.8%，3月时预计为均增长1.6%。

受亚洲国际贸易改善和财政刺激的提振，日本今年经济成长率料为1.4%，明年将放缓至1.0%，略高于OECD今年3月时分别预计的成长1.2%和0.8%。

OECD还略微上调中国今明两年经济成长率预估，分别上调至6.6%和6.4%，受刺激支出带动。

这反过来也支撑了强劲的进口状况，并助燃亚洲贸易的复苏。因此，今年全球贸易规模料将增长4.6%，几乎是2016年增幅的两倍。

OECD展望报告亦提到风险，其中警告称，主要央行货币政策利率背离愈加严重，加大了金融市场出现动荡的可能性。

OPEC还预计，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定缩减资产负债表规模之时，美国的长期利率存在“迅速回跳”的可能性，尤其是在提高政策利率之时进行缩表的情况下。(完)