OECD敦促在全球论坛层面解决钢铁产能过剩问题

路透巴黎3月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚周二表示，应通过钢铁产能过剩全球论坛来解决这一问题，以避免贸易争端升级。之前美国特朗普政府计划对钢铝征收进口关税。

钢铁产能过剩全球论坛系根据20国集团(G20)领导人峰会共识于2016年12月成立，包括G20成员和感兴趣的OECD成员共33个成员。

“正如过去一再显示的那样，我们需要全球性解决方案来应对全球性问题—这正是钢铁过剩产能全球论坛存在的意义。但其必须加大努力，”古里亚在一份声明中称。

他补充称，该论坛需在2018年采取”迅速和切实的行动”，并指计划在6月召开部长级会议。

OECD钢铁委员会周二表示，由于部分亚洲生产国减产，去年全球钢铁产能下降1.0%，但仍远超需求。

中国上月表示，计划提早两年实现削减钢铁产能的目标。

“这种温和调整仍不足以缓解全球过剩产能问题，市场需求将需要逾30年的时间才能消化当前水平的过剩产能，”该委员会在巴黎召开会议后的一份声明中称。

“全球继续投资新项目，在没有任何进一步关停的情况下，全球钢铁产能在2018-2020年间可能增长2.0%，”该委员会表示。(完)