OECD建议英国退欧后与欧盟保持紧密关系 以降低经济冲击

路透伦敦11月28日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二称，英国若想降低退欧对经济的冲击，就应设法在退欧之后与欧盟保持最紧密的关系。

受退欧公投以来通胀上升和退欧谈判结果的不确定性影响，英国经济的增速已经慢于全球许多富国。

“英国经济面临的主要风险是围绕退欧程序的不确定性，这对民间支出的抑制程度可能会高于预期，”OECD在全球经济半年度报告中称。

“但是，与欧盟保持最密切经济关系的前景，或将使经济成长强于预期，”OECD说道。

OECD预计，2018年英国经济将增长1.2%，远远低于德国2.3%和法国1.8%的增速，但高于OECD前次预估的1.0%。

曼恩称，预估上调的原因在于，英国推动削减预算赤字的立场软化，而且达成过渡性英退协议的可能性加大。英国上周公布了预算计划。

OECD称，预计2019年英国经济增长率将放缓至1.1%，因英退公投后通胀上涨损及家庭及企业投资合约，令出口成为增长主要引擎。

OECD的预测低于上周英国的官方预算预测机构发布的，2018和2019年分别增长1.4%和1.3%的预估。

OECD再次警告，消费者负债激增，再加上家庭收入停滞，成为英国的一个重大风险；OECD称，根据家庭收入设置借款上限将有助于金融稳定。(完)