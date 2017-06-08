港交所自7月10日延长人民币期货交易时间 并增二级庄家

路透香港6月8日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周三晚间公布三项提升人民币期货产品交易安排，包括自今年7月10日起延长人民币期货交易时间以及增加第二级庄家。

港交所将延长人民币期货日间交易时段30分钟，开市时间由上午9时提早至8时30分；收市后交易时段亦延长1小时15分钟，收市时间将由下午11时45分延至凌晨1时正。

随着港交所人民币期货产品进一步丰富，今年首五个月人民币期货的日均成交量比去年同期上升30%。而美元兑人民币（香港）（CNH）期货的成交量分别于5月31日和6月1日创下历来单日第二和第三高交易纪录，皆超过8,600张合约（名义价值达8.6亿美元）。

除美元兑CNH期货合约之外，港交所还提供欧元兑CNH、日圆兑CNH、澳元兑CNH和CNH兑美元期货合约。

港交所并称，由7月10日起增加第二级人民币期货庄家，即是在现有单一庄家制上改为两级制，分主要庄家和辅助庄家。同时，港交所延长去年5月推出的欧元兑CNH、日圆兑CNH、澳元兑CNH和CNH兑美元四个合约交易费豁免期至今年底。

今年3月，港交所首只人民币货币期权--美元兑CNH期权正式推出。去年6月，港交所与汤森路透(TRI.TO)推出一系列人民币指数，反映人民币兑中国内地最重要及相关贸易伙伴货币汇率的单日表现。（完）

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