9月人民币国际支付占比回落至1.85% 排名下滑至第六--SWIFT

路透北京10月17日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二发布报告称，9月人民币国际支付占比继续回落至1.85%，排名下滑至第六；8月国际支付占比为1.94%，排名第五。

报告并称，尽管2014年11月多伦多已经有了人民币清算中心，且此后人民币在加拿大的使用增长了67%，但人民币在此区域的使用较全球其它地区仍然较低。报告显示，加拿大和中国/香港的跨境支付额的70%由加元支付，人民币占比仅为15%，而美元占比约1%。

数据显示，美国和加拿大产生的与中国/香港进行的人民币支付中，93.7%在香港进行清算。

报告并称，数据显示经济体的大小和其货币在国际支付中的使用量并没有明显关系，美国经济占全球GDP的25%，而美元在国际支付的份额39.79%；而中国经济占全球GDP的15%，人民币在国际支付的份额尚不足2%。

不过，美元和人民币在国际支付中的天差地别料难以持续，尤其是在中国经济继续增长、人民币国际化在不断推进的情况下。

“尽管当前世界是高度美元化的，但中国经济日益突出的表现将支持人民币在国际使用的增长。一段时间后，中国资本市场的逐步自由化和‘一带一路’等倡议将为人民币国际化做出贡献。”SWIFT亚太区支付市场负责人Michael Moon称。

报告并指出，尽管人民币离岸中心已经在全球多个地区建立，但人民币国际化的进程仍不顺畅，相较于欧元和英镑等货币，人民币的国际使用依然较低。“一带一路”倡议将对人民币国际使用产生积极影响，但需要数年的时间人民币才能跻身美元、欧元之类重要的国际货币。

此外，不久的将来，香港作为人民币国际支付的中介角色可能会引发中国或者其他国家地区的羡慕。（完）