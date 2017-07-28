6月人民币在国际支付中占比升至1.98% 排名保持第六--SWIFT

路透北京7月28日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周五发布报告称，截至2017年6月，人民币支付金额占全球支付额的1.98%，排名保持第六，低于2016年6月的第五位排名及2.09%的份额；不过环比继续增加，2017年5月人民币在国际支付中的使用占比1.61%，排名亦为第六。

报告显示，超过1,900家金融机构在全球各地开展人民币支付业务。其中1,295家开展涉及中国内地或香港的人民币国际支付，相比2015年6月增加16%；超过600家银行将人民币用于未涉及中国内地或香港的支付。

“鉴于中国更偏好在与“一带一路”相关国家的跨境贸易中使用人民币结算，全球范围内更广泛地使用人民币支付无疑将令中国受益。”报告称。

SWIFT数据显示，美元依然是向中国支付的主要货币。例如按金额计算，美国向中国的支付98%使用美元。全部国家/地区加总的人民币支付份额依然较低，介于1%至2%。台湾依然是例外，人民币支付份额达到15%。在向中国的支付活动中，英国显现出在币种上最广泛的多样性，对美元的依赖度最低(79%)。

数据并显示，人民币的使用在中亚的“斯坦国”取得初步增长。哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦支付业务中人民币的使用量显现良好增长的迹象。虽然相比法国或德国等国家绝对金额依然较低，但中国向这些国家(斯坦国)的人民币支付额呈现高于100%的增长率。

“海上丝绸之路”的东南亚国家人民币业务增长前景良好。中国向印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的人民币商业支付额大幅增长，而新加坡同期基本持平(-5%)。埃及、肯尼亚、希腊和印度等“海上丝绸之路”沿途重要国家接收的人民币支付额较低。

西欧市场较为多样化。中国向德国、波兰和捷克的人民币支付额强劲增长，而中国向荷兰、法国和意大利的支付额大幅下降。

报告称，虽然近期趋势和数据清晰的显示出各国人民币使用量的下降和中国经济的减速，但中国正致力于建立长期的国际和国内框架，以支持人民币国际化。中国的长远战略依然是促使人民币成为深受信赖、使用广泛的储备和结算货币，以广泛用于往来中国的国际贸易、商业支付和资本市场投资。一些新的发展动态有望在未来数年支持人民币的国际使用恢复增长态势。

报告并指出，有五个因素会促进长期的人民币国际化，包括“一带一路”倡议、人民币跨境支付系统(CIPS)的使用和推广、香港作为人民币国际化的超级中介、中国资本市场放宽推动更多长期人民币投资，以及金融科技帮助实现“最后一公里”人民币连通。（完）