无人驾驶电动车和拼车的兴起将减少2040年时的石油消费--BP

路透伦敦2月20日 - 油气巨头BP (BP.L)表示，无人驾驶电动汽车和拼车的兴起将减少2040年时的石油消费，并首度预计石油需求将见顶。

BP在年度能源展望报告中预计，2040年时电动车将增加100倍，同时其首席经济学家Spencer Dale表示未来人们出行料将增多，但却越来越多地使用无人驾驶汽车拼车出行，而非使用私人汽车出行。

在此期间，随着中国和印度等国经济成长，出行需求将增长逾一倍，不过发动机效率标准提高、及电动汽车数量和拼车出行次数增加，将盖过石油需求增加的影响。

与其他许多预期不同，包括BP之前发表的仅关注电动车保有量占比与日俱增的能源展望报告，BP今年侧重于电动汽车行驶里程占比。

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与此同时，电动汽车料将从目前的300万辆，到2040年时增至逾3.20亿辆，相当于总体汽车数量20亿辆的15%左右。

Dale称，道路上不断增加的电动汽车数量和电力驱动的公里数之间的差距，是因为电动汽车所谓共享移动(shared mobility)的预期增长而产生。

据BP称，由此而产生的结果是，2040年汽车的燃油需求量料从2016年的1,870万桶/日降至1,860万桶/日；2016年时的汽车燃油需求量相当于总体石油需求量的大约五分之一。(完)