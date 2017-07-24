焦点：油价上涨失后劲让能源公司空欢喜 逆境生存还要加倍节支

2017年6月1日，华沙一处加油站设备上的壳牌公司标识。

路透伦敦7月21日 - 继年初短暂的压力缓解之后，油价上涨失去了后劲儿，全球主要石油和天然气公司料将加倍削减成本。

石油输出国组织(OPEC)与该组织之外产油国达成的减产协议，让能源公司看到了希望。减产行动把1月的油价拉高到每桶58美元上方，2016年最低时曾达到27美元。

但随着美国和其他不受减产协议约束的国家产量激增，布兰特原油下滑到每桶50美元下方，主要银行也下调了油价预估。

投资人的目光再次转向埃克森美孚(XOM.N)、壳牌石油集团(RDSa.L)以及道达尔(TOTF.PA)等大能源公司是否有量入为出，以及在油价未能如预期般的涨到60美元情况下获利的能力。

自2014年中期油价从每桶逾100美元暴跌以来，这些公司一直在严苛地削减成本。他们削减了数千个工作岗位，舍弃了一些项目，出售资产并压缩服务成本。

辛苦的努力带来了回报。

根据路透编纂的分析师预估，艾克森、雪佛龙(CVX.N)、壳牌、BP (BP.L)、道达尔(Total)、埃尼集团(Eni) (ENI.MI)及挪威国家石油公司(STL.OL)的4-6月当季净利平均料较上年同期增长一倍，尽管油价目前回到类似去年的水准。

到2017年初时，这几家油企的管理阶层表示，以每桶60美元的油价，2017年营运可满足支出和派息需求。不过，对于多数企业而言，这包括使用以股代息计划，投资者可选择股票股息而非现金股息。

**“仍需继续努力”**

但之前的节支现在可能已经不够，因第二季布兰特原油均价已低于50美元，2017年均价预测将在54美元。

虽然第二季净利可能较上年同期攀升，但和上季相比的情况则不同。根据分析师预测，第二季净利料较第一季下滑20%左右。

“考虑到原油目前的价位，2017年对这些公司而言仍是过渡性的一年，这未必会支持投资，”西班牙桑坦德银行泛欧油气股票调研负责人Jason Kenney说道。

“这个行业需要继续做出更多同样的努力，”他说道，指的是需持续降低成本。

随着股价下滑，股息收益率近几周已涨至近期高位，突显了投资者的担忧。股息收益率是指一家企业的股息支出与股价之比。

壳牌、挪威国家石油公司和道达尔周四将公布第二季业绩，艾克森和雪佛龙将在周五公布。BP将于8月1日公布。

Kenney称，大型油企将损益平衡点油价设定在每桶55美元，可能通过推迟投资、简化海上和其它项目的设计、以及出售资产，来进一步削减支出。

Kenney还称，石油行业约三分之二的资本支出都流向了新项目，其余部分则用于维持现有产量。

**“不再需要生命维持系统”**

各企业董事会已采取不同方法，来应对油价回升颠簸局面。

艾克森美孚和雪佛龙近几个月投资美国页岩油，看好其开发成本相对较低，而且提取商业石油所用时间较短，期望能从中获益。

大西洋彼岸的壳牌、BP和道达尔则更多聚焦削减大型深海油气项目的成本，以便与低成本页岩油气竞争。

一些企业因持续的缩减成本而得到分析师认可。在路透所调查的分析师中，道达尔获18个“强劲买入”或“买入”评级推荐，壳牌有16个，雪佛龙得到17个。

艾克森美孚获得的“买入”评级推荐最少，只有8个。汇丰称，其较高的市盈率(本益比)以及偏弱的产量增长前景，令其吸引力大打折扣。

艾克森美孚市盈率为16.9倍，高于壳牌的11.9以及BP的10.3。

石油巨头今年以来的表现弱于整体股市。对一些人来说，当前估值水准富有吸引力。(reut.rs/2twyZvW)

“基本面环境看起来相当不错，因为在这样的环境下，企业可以削减成本和人力、不用进行任何开发，”Guinness Asset Management能源基金联席经理Jonathan Waghorn称，“他们在油价每桶55美元时就已脱离生命维持系统。”该基金持有壳牌、BP、道达尔以及雪佛龙的股票。

图表1：石油企业股价表现 reut.rs/2twyZvW

图表2：石油巨头杠杆率 tmsnrt.rs/2eGOtqg (完)