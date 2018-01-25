焦点：大型油企现金流量大增 但还没到庆祝的时候

路透伦敦1月24日 - 全球最大几家石油企业在经历三年痛苦不堪的撙节后，2018年所产生的现金流量要比这个10年的任何时候来得多，不过，还没到举办宴会庆祝的时候。

市场人气迅速改变，这是因为拜石油输出国组织(OPEC)带头全球减产所赐，油价在过去六个月大涨逾50%，触及每桶70美元，为2014年崩跌以来最高。

才一年前，许多投资者还在担心在能源市场疲弱下石油业慷慨的股息发放能持续多久。如今油企董事会的焦点已逐渐从裁员和投资转向提高股东回报和成长。

由于2014年油价崩跌的记忆仍犹新，且预测油价仅会缓步回升，因此在董事会的议程中撙节的重要性很高，投资人要确定的是大型能源企业有足够的现金来支付股息，同时又能降低在油价低迷期间爆增的债务。

“随着时间推移，这些业者将需要展现出，他们在持续减少资本支出同时能够派息无虞，”Guinness Asset Management能源基金经理Jonathan Waghorn表示；Guinness Asset Management持有雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、道达尔(TOTF.PA)以及BP(BP.L)的股票。

“鉴于行业戏剧化地降低成本，我们对于他们达成这点的能力抱持审慎乐观的态度。”

石油业巨擘回应这场危机的作法是进行业务转型、削减近半支出、裁撤成千上万的工作岗位、以及稀释股票价值。

2017年，多数业者展现出他们能够适应油价偏低的环境，甚至在不用借款的情况下，在油价处于每桶50-55美元的时候产生微薄的获利。

主要石油业者产量及现金流图表 reut.rs/2DyckQK

据BMO Capital Markets分析师Brendan Warn指出，今年油价料维持在每桶60美元左右，主要石油业者将可产生出较2011年时更多的现金，当年的石油均价为每桶112美元。

就内生自由现金流而言，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在这些企业中似乎是佼佼者。

Warn称，这七大油企2018年料将产生大约800亿美元的内生自由现金流，光壳牌就会占到25%。

壳牌在去年底取消了期票股利计划(scrip programme)。这种分红方式允许投资者选择以股票作为股息，从而为公司节省了现金，但却稀释每股盈余。

根据满地可银行，2019年壳牌的内生自由现金流收益率将会较2011-2014年提高一倍至8.84%。该收益率指的是现金流与市值之比。

埃克森美孚(XOM.N)虽是一家比壳牌大的公司，但BMO预测该公司内生自由现金流收益率将仅为5.39%，2019年BP集团的收益率将会升至6.55%，雪佛龙的收益率将会达到7.16%。(完)