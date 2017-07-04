《KEMP专栏》对冲基金掉入油市空头陷阱

（本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点）

路透伦敦7月3日 - 截至上周初，对冲基金经理积累了创纪录规模的石油期货和期权空仓仓位，这帮助上月末油价在空头回补的推动下强势反弹。

据监管机构和交易所数据，截至6月27日，对冲基金和其他资产管理机构持有的原油、汽油和取暖油五大合约的空仓达到5.1亿桶。

基金经理所持空仓规模自5月末以来增加了2亿桶，自原油价格在2月中触顶以来增加了3.77亿桶。(tmsnrt.rs/2tKTzZa)

对冲基金的看法甚至比2016年1月时更悲观，他们持有的空仓规模比油价触及每桶不到30美元的周期低点时还要多。

总体来看，6月27日基金经理持有的汽油净空仓为2,000万桶，取暖油净空仓为3,200万桶。

基金仍持有原油净多仓3.57亿桶，但低于5月30日的5.89亿桶以及2月21日的纪录高位9.51亿桶。(tmsnrt.rs/2uk2Sw4)

外界对OPEC减产有效性的怀疑与日俱增，加上利比亚、尼日利亚、加拿大和美国原油产量增加，已经刺激了一轮卖空行情。

对汽油需求以及美国高库存的担忧也加剧了对冲基金界的看空气氛。

过去四周，基金经理已将纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)空仓提高了8,600万桶；这是2015年初以来最为激进的一轮卖空周期。(reut.rs/2tbwRYy)

但卖空的绝对数量使市场看起来处于不平衡状态，很容易出现空头回补引发的反弹。

原油价格现已连续第七个交易日上涨，因卖空步伐放缓，而且部分基金经理因预期油价上涨，已开始大胆增加多仓。

截至6月27日的一周，对冲基金悄然额外增加了300万桶汽油、70万桶取暖油和900万桶WTI多仓(但布兰特原油持仓持续下降200万桶，部分抵消了增加的仓位)。

基金经理可能已经至少结清了一部分空仓，因过去一周油价持续上涨。

上周美国活跃钻机数量自1月初以来首次下滑，加快空头回补步伐，在上周尾段提振油价。

对于市场来说，关键问题是空仓结清了多少，未平仓的空仓还有多少。

如果额外空仓有很多已经结清，那么油价可能在当前水准企稳。但如果还有很多未平仓，则上行压力可能持续。(完)