《KEMP专栏》油价再现低迷 石油交易商向危险的沮丧情绪低头

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John Kemp

路透伦敦7月10日 - 美国独立纪念日成为了油市的一个转折点，当时空头回补带动的涨势失去动能，让位给新一轮来势汹汹的熊市。

在截至7月4日的一周，对冲基金和其他基金经理所持布兰特原油及美国原油相关期货期权净多仓增加了4,600万桶。

据监管机构和交易所数据，这是基金净多仓在之前四周累计减少2.31亿桶之后首次增加。

考虑到原油价格在6月21日至7月4日之间稳步上涨，这符合空头回补涨势的所有特征。

对冲基金截止到6月27日建立的原油、汽油和取暖油空仓达到纪录高位，之后外界就普遍预期空头回补将开始。

对冲基金经理所持的五大原油和油品合约的空仓总量，从6月27日的纪录高位5.1亿桶降到了7月4日的4.63亿桶。

截至7月4日止当周，基金经理将西德克萨斯中质油(WTI)原油及布兰特原油空仓分别削减1,400万桶及1,300万桶，美国汽油及取暖油则分别减少800万桶及1,300万桶。

但此后情势的发展则令人大感意外。在更多空仓被结清的情况下，油价非但未继续攀升，反倒在上周后半段开始大跌。

从仓位的角度看来，在仅有少量多仓及大量空仓待轧平的情况下，油价风险倾向于上行。

因此油价恢复跌势被视为不寻常且激进的表现，某些未知的交易商们额外抛出卖盘，推低油价。

尽管7月6日报告显示美国商业原油库存意外大减，但油价依旧下滑。

从布仓情况来看，押注下档的仓位仍非常多，交易扎堆的风险仍很高。

但油市人气已经变得异常悲观，大多数交易商认为OPEC将不会、或者不能在支撑油价方面做些什么，而且美国页岩油生产商不能、或者不会让开采热潮降温。

因此油价可能必须继续跌得足够低、或者持续时间足够长，来迫使页岩油生产商或者OPEC调整策略。

结果是仓位风险(仍偏向上档)与基本面风险(愈发偏向下档)之间的紧张关系悬而未决。

图1：tmsnrt.rs/2tBSXDD

图2：tmsnrt.rs/2uKRA4k

图3：tmsnrt.rs/2t7NMbj

图4：tmsnrt.rs/2t7Lzwr

(完)