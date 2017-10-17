《KEMP专栏》投资者对油市的看涨情绪或许已经见顶

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年1月，俄罗斯Kogalym，卢克石油公司（Lukoil）旗下一处油田的设施。REUTERS/Sergei Karpukhin

撰稿 John Kemp 编译 许娜/王丽鑫/龚芳

路透伦敦10月16日 - 投资者对油市的这波看涨情绪自7月和8月开始回升，而据监管部门和交易所公布的最新持仓数据，这波看涨情绪或许已在9月底达到顶峰。

10月10日止当周，对冲基金和其他基金公司减持石油和油品的主要期货和期权合约净多仓，总计相当于3,200万桶，分别为布兰特原油(1,600万桶)、美国原油(700万桶)、美国汽油(400万桶)和美国取暖油(500万桶)。

9月底前，基金经理持有的这些石油期货和期权合约多仓总规模已创纪录，而各项合约净多仓规模亦处在或接近纪录高位。

不过基金经理已连续两周削减石油净多仓，上月底以来油价基本上持续下跌。

仓位图表：reut.rs/2kUGbxU

基金经理上周还将欧洲柴油净多仓从创纪录的1,800万吨减少近160万吨，也给油价施加下行压力。

9月底投资者在石油市场的布仓有些过度，很多交易商和分析师当时已提到这点。

2015年初以来，对冲基金和其他基金经理一边倒的布仓充分预示价格走势接近反转。

当涨势停滞且基金经理试图了结部分获利时，多仓集中化及空仓不见踪影将增加价格修正的风险。

部份投资者已预期油价会恢复下跌周期，因NYMEX美国原油空仓自9月26日以来增逾1,700万桶。

持仓水位及基本面如今指往相反的方向，将使得油价短期内有些紧绷。

全球经济同步扩张，原油消耗量强劲增长，加上炼厂大量炼油，应会持续压低全球原油库存，推使油价在2018年上涨。

短期内看来，伊拉克北部爆发冲突的威胁，基尔库克地区产油及通过油管的原油出口可能中断，均可望提振油价。

但对冲基金自7月底以来所建立尚未轧平的多仓，在未降至更具持续性的水准前，则可能限制油价进一步上涨。(完)