专访：减产进展良好 油市明年3月底有望实现再平衡--科威特石油部长

路透科威特7月18日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)称，全球油市实现再平衡的时间比预期的要长，但供应过剩的情况应可在明年3月底结束，目前石油输出国组织(OPEC)暂时不需要采取进一步行动来抑制供应。

马尔祖克还对路透称，由于OPEC牵头的减产努力“进展良好”，该组织无需在预定于11月召开会议前举行特别会议。

“我们才处于延长期的头两周，眼下就说我在11月将做什么还为时尚早，”马尔祖克在科威特首都接受采访时说。他还称，目前看没必要深化减产。

他表示，OPEC应当“先看看会发生什么情况，至少是在接下来截至7月底前的几周，看看减产执行情况及其对库存的影响”。

他还称，全球库存在2017年上半年料将不会大幅减少。“我们一直都在留意今年下半年的情况，”他说，并指出美国夏季驾车出游季的需求增强。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，7月7日止当周美国原油库存减少760万桶，创去年9月4日止当周来最大降幅。分析师预估为减少290万桶。

马尔祖克表示，这说明减产协议已“开始产生影响”。

即便尼日利亚和利比亚的产量上升，但马尔祖克表示，OPEC的产出仍然在3,250万桶/日的目标水平以内，最初参与减产的13个OPEC国家的6月平均产量为3,240万桶/日。

科威特领导的部长级联合监督委员会(JMMC)负责检查各国对减产协议的执行情况。该委员会将于7月24日在俄罗斯圣彼得堡开会，届时马尔祖克将与沙特、俄罗斯、阿尔及利亚、委内瑞拉和阿曼的石油部长会面。

JMMC在必要时可以建议OPEC和其他产油国调整减产协议。

马尔祖克表示，现在谈论是否建议调整减产协议或限制尼日利亚与利比亚产量为时过早。

马尔祖克表示，油价已开始稳定在45至50美元之间，“市场现在认为这是公平价格”。但他指出，随着库存下降，油价未来数月将得到提振。(完)