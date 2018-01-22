焦点：沙特首次公开表示OPEC和非OPEC产油国2018年以后将继续合作

路透马斯喀特1月21日 - 沙特能源部长法利赫周日表示，全球产油国同意在当前减产协议于今年年底到期后，应继续在产量方面进行合作。

这是全球最大的石油出口国沙特首次公开表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国在2018年以后将继续合作。

法利赫表示，尚未决定有关明年产量合作的确切机制，但如果2018年石油库存像市场上一些人预期的那样上升的话，那么产油国可能不得不考虑将减产协议延长至明年。

“我们有准备在2018年以后继续合作...机制尚未决定，但共识是继续合作，”法利赫在联合部长级委员会会议后称。该委员会负责监督减产协议的执行情况。

减产监督委员会由沙特、科威特、委内瑞拉、阿尔及利亚，加上非OPEC产油国俄罗斯与阿曼组成。阿联酋周日亦出席会议，因该国接任OPEC轮值主席。

法利赫在会议前表示，把合作框架延长到2018年以后，并不一定意味着要坚守各国当前的产量目标。

法利赫表示，2018年之后的产量水平协议，将是关于“向利益相关者、投资者、消费者和国际社会保证，这件事将持续下去。而且我们将共同努力。”

科威特石油部长Bakheet al-Rashidi表示，周日的会议聚焦于当前减产协议的执行情况，对该协议前途的讨论料将在6月进行，届时OPEC和其他以俄罗斯为首的产油国下次计划会就石油政策会晤。

阿曼石油部长Mohammed bin Hamad al-Rumhi周日表示，产油国将在11月讨论是否要延长协议，或是达成新的协议。他表示，阿曼倾向于达成新的协议，但没有详细说明。

法利赫称全球经济已增强，而且减产已令全球库存下降。他表示，因此，油市或将在2018年结束时或2019年重新平衡。

不过他强调，产油国还有大量艰巨任务要做，才能恢复市场健康，而且也不确定未来几个月库存能否以目前的速度下降。

他称，“我们进入需求淡季，要等这个阶段过去，到下半年时看库存情况，再考虑是否调整”当前政策。

法利赫以及阿联酋、阿曼能源部长提到，近几周布兰特原油价格涨至每桶约70美元的三年高位，可能导致美国页岩油供应增加。

但法利赫和阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)都认为，油价上涨不会损及全球石油需求。

OPEC有一自设目标要将工业化国家的石油库存水平降至五年均值。但法利赫称，产油国尚未讨论确切的库存目标，可能在6月才会更加明朗。(完)