《KEMP专栏》对冲基金豪赌OPEC将过度收紧油市供应

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2014年12月，利比亚El Sharara油田的输油管线。REUTERS/Ismail Zitouny

撰稿 John Kemp;编译 许娜/龚芳/张若琪/陈宗琦

路透伦敦1月2日 - 对冲基金目前看多油价的程度为数年之最，虽然油价已触及数年高位，但他们仍预计后市还将上扬，且对规模如此庞大的多仓聚集所潜藏的风险不以为意。

对冲基金和其他基金积累的原油、汽油和取暖油的五大期货和期权合约净多仓规模创纪录高位，总计11.83亿桶。

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据监管部门和交易所公布的数据，12月26日投资组合经理持有的布兰特原油、西德克萨斯中质油(WTI)、美国汽油和美国取暖油多仓达创纪录的13.28亿桶。

形成鲜明对比的是，对冲基金持有的空仓规模仅1.45亿桶，为10个月最低，且为2013年初以来所及低点之一。

基金经理如今的多/空仓比率超过9：1，看多程度为至少五年来之最。

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布兰特原油(5.61亿桶)、美国原油(4.61亿桶)及美国取暖油(0.82亿桶)净多仓均创纪录高位。

美国汽油(0.79亿桶)及欧洲柴油(1.31亿桶)净多仓即使未刷新纪录，规模也相当庞大。

在其中的许多合约当中，对冲基金持仓情况显然相当过头，多/空仓位比率处于多年高位。

**下行风险**

一旦基金经理决定平仓、了结部份获利的话，这些高度集中的多仓将对价格构成相当大的下行风险。

然而，多数基金经理眼下暂时不理会平仓的风险，而宁愿将焦点放在价格进一步上涨的前景。

有诸多理由看多2018年前景。全球经济在同步上行，全球贸易正以2010年初以来最快速度增长。

自2017年中以来，原油及油品库存已大幅下降。石油需求正迅速增加，同时石油输出国组织(OPEC)及其他一些产油国同意延长减产协议。

历史经验显示，OPEC比较可能采取过度收紧油市手段，令油价升得过高，而不愿过早放松减产力度，让油价有回跌的风险。

1997/98年和2008/09年的之前两次油市重挫后就是，油价超出OPEC的最初目标。

OPEC收紧的趋势或可解释许多对冲基金依旧看多的原因，尽管指标布兰特原油朝着每桶70美元关卡挺进。

主要的下行风险在于美国原油价格来到每桶60美元上方之际，美国页岩油的产量回升。

如果页岩油产量攀升的速度开始快于预估，OPEC可能被迫早于现有的预期，提前中止减产。

现有的对冲基金多仓如此之多，最终可能放大美国页岩油构成的下行风险。

不过多数对冲基金经理似已断定这样的风险还有一段距离，油价在不可避免出现修正前，还有更多上涨空间。(完)