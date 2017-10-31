调查：若OPEC延长减产协议 油价料以上涨姿态步入2018年

路透10月31日 - 周二公布的一项路透调查显示，市场预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议可能会延长，并抵消美国石油产量上升的影响，因此油价料将以上涨之势步入2018年，尽管期间可能会出现几次波动。

调查显示，分析师上调了对原油价格的预估，因沙特阿拉伯官员表发的言论支持了产油国将延长减产协议的预期。沙特是OPEC的实际领导者。

“围绕延长、扩大或逐渐削减(OPEC减产协议)的传闻都会影响油价，市场将密切关注即将召开的会议所发布的任何声明，”Stratas Advisors的Ashley Petersen说。

“假设一如我们的预期，减产协议延长至2018年底，那么实际的减产执行率将成为影响明年全年油市再平衡的一个重要因素，”她说。

OPEC目前的减产执行率高居80%上方。

OPEC下次会议将在11月举行，届时该组织和包括俄罗斯在内的其他产油国料决定延长减产协议。该协议目前到期期限是2018年3月底。

对35名分析师的调查显示，布兰特原油期货今年均价料为每桶53.25美元，高于上月调查预估的52.60美元。布兰特原油过去两个月累计上涨约17%，今年至今均价为53美元。

调查显示，布兰特原油2018年均价预计为55.71美元。

分析师表示，美国对伊朗重新实施制裁的前景以及伊拉克的紧张局势帮助推升油价。

“对伊朗(再次)实施某些制裁的风险真的存在，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics的能源分析师Abhishek Kumar称。

但一些分析师表示，新制裁可能不会导致伊朗原油出口大幅减少，因为欧洲和俄罗斯不大可能支持制裁。

调查预计美国原油期货2017年和2018年均价分别为50.21美元和52.50美元。

**需求增长稳健**

分析师预计，2017年余下时间和2018年原油需求平均增长约150万桶-170万桶/日，主要受中国和印度等亚洲国家推动。

油价上涨可能带动美国页岩油产出增加，进而扩大美国西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油期货价差。

布兰特原油较美国WTI原油溢价提高至2015年8月以来最阔水准，约为每桶7美元。因此美国原油在欧洲和亚洲更具竞争力。

今年美国出口已经触及纪录高位，而且这种趋势料将持续。

“未来几年美国原油出口可能继续增长，亚洲是市场份额争夺最火热的战场。我们预计美国流向亚洲的原油将增多，”米兰Intesa Sanpaolo大宗商品市场分析师Daniela Corsini表示。

“中东产油国，尤其是沙特，因此将加强同亚洲主要消费国的经济和政治联系，”她说道。

布兰特原油与美国西德克萨斯中质油(WTI)价差图表：tmsnrt.rs/2gY807k

(完)