调查：产油国落实减产加上需求增长 料支撑2018年油价

路透12月28日 - 周四的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等国的减产努力，加上全球需求预计增长，料将令2018年油价继续维持于接近每桶60美元水准。

资料图片：2014年2月，英国苏格兰外海，海上石油平台。REUTERS/Andy Buchanan

路透对32名经济学家与分析师所做的调查预估，2018年布兰特原油 均价料为每桶59.88美元，高于前次月度调查所预估的58.84美元。

自OPEC与非OPEC产油国同意从2017年1月减产以来，油价已上涨逾30%，本周触及两年半高点。

这些产油国上月达成一致，将减产协议延长至2018年年底。

“全球经济增长强劲，2018年石油需求将高企...由于OPEC高度遵守承诺，供应则将相对紧张，”巴登符腾堡州银行(LBBW)大宗商品研究主管Frank Schallenberger称。

分析师称，大量的原油将流向亚洲，以满足该地区旺盛的需求。

美国对亚洲出口已然增长，原因是OPEC牵头的减产使得中东石油价格上涨，而且西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油的价差很大。

中国11月原油进口量达到901万桶/日，为纪录第二高水平。中国是全球最大的石油消费国之一。

美国原油期货明年均价料为每桶55.78美元，高于上月预估的54.78美元。

分析师称，OPEC对限产协议的执行率高，应会支撑油价。但没有参与全球减产的美国页岩油产量大增将限制油价涨幅。

美国原油产量自2016年年中以来已经增加逾16%，一些分析师预计明年料超过1,000万桶/日。

“我们认为美国供应明年将继续增加，但由于钻井和完井成本增加可能使产量增长放缓，我们不太担心突然出现供应过剩，”Stratas Advisors的Ashley Petersen表示。

分析师称，利比亚和尼日利亚若供应中断，以及美国可能重新对伊朗实施制裁，也可能在2018年支撑油价。

图表：全球原油供求状况 reut.rs/2C7bqOB

图表：美国原油产量与钻机数量 reut.rs/2C6UQOM

图表： 美国原油产量与库存 reut.rs/2C7ccet

图表：全球各地区原油产量与消费量 reut.rs/2Cg4ei5

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