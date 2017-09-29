调查：美国页岩油持续增产 阻断油市复苏希望

路透9月29日 - 一项路透调查显示，分析师们预期今年油价不大可能从本月所及两年高点进一步上涨太多，因为他们一直担忧美国页岩油产量的增长将阻碍油市供需恢复平衡。

2017年布兰特原油均价预计为每桶52.60美元，略微高于上月预测的52.53美元；2018年均价预计为每桶54.40美元，上月时预测为54.48美元。

路透访问的36位分析师和经济学家预测，到2020年前布兰特原油均价将超过60美元。

本周布兰特原油触及2015年7月以来最高，受成品油需求以及石油输出国组织(OPEC)减产后外界寄望油市迅速恢复平衡的预期提振。

为了帮助全球供需恢复平衡，OPEC以及包括俄罗斯在内的11个非OPEC产油国已承诺每日共减产180万桶，直至2018年3月。

但美国10月页岩油产量料将连续第10个月上升，或将达到创纪录的610万桶/日。

“我们预计页岩油、利比亚和尼日利亚石油产量增加，仍将是OPEC抑制全球供应努力的主要威胁，”意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)驻米兰的商品市场分析师Daniela Corsini说。

“鉴于页岩油对(美国原油期货)的敏感性，页岩油将是油市再平衡进程中的最有效工具，并将有助于让原油价格维持在相对较窄的区间内，”Corsini并称。

布兰特原油料将在今年第三季上涨逾20%，这将是自2004年7-9月以来的最大季度涨幅。布兰特原油今年以来的平均价格为每桶52.48美元。

CRISIL Research主管Rahul Prithiani称，“由于最近几个月OPEC成员国严格遵守减产协议，油市似乎正在收紧，...随着油价上涨，我们预计美国将持续增加产量，而这将影响油市的再平衡，”

布兰特较美国西德克萨斯中质油(WTI)的升水已走阔至每桶约7美元，为2015年8月以来最阔水准。

分析师预计升水将收窄，2017年持稳在每桶2.72美元，2018年在2.79美元。

2017和2018年WTI原油期货预计平均将报每桶49.88美元和51.61美元，上月的预估分别为50.01美元和51.92美元。

WTI较布兰特原油的贴水主要源于飓风哈维的影响；该飓风上月使美国墨西哥湾的炼油产能减少近25%，打压了原油需求。

Interfax Energy驻伦敦的资深分析师Abhishek Kumar称，“像哈维和伊尔玛(Irma)等大型飓风的影响将是短暂的，并将消退，未来几周美国炼厂将恢复全速运转，”

华侨银行对2017年布兰特油价的预估为最高，为每桶57美元；瑞士宝盛集团的预估最低，为48.80美元。(完)