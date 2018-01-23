焦点：炼油利润骤降 OPEC减产推动的油价涨势前景堪忧

路透伦敦1月22日 - 近期在石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动推动下原油价格大涨，但这沉重打击了炼油利润，进而给油价涨势敲响了警钟。

分析师表示，炼油厂纷纷计划在春季进行维护，这可能也会给原油价格带来下行压力。

原油价格上涨通常会遏制消费，挤压炼油厂的利润空间。

路透数据显示，近几周来，主要炼油枢纽的指标利润率急剧下降，其中美国墨西哥湾沿岸和欧洲西北部地区降幅超过50%，这增强了关于一些炼厂将会降低开工率的预期。

“利润率受到了影响，而我们看到利润率疲软背后的最大因素是原油价格上涨，”咨询公司Wood Mackenzie的研究总监Jonathan Leitch表示。

reut.rs/2DYyqwG

自6月以来，原油价格已经上涨了50%以上，因石油输出国组织(OPEC)和一些非OPEC产油国的减产行动降低了全球库存。

尽管整个2017年全球原油库存下降速度越来越快，但世界各地的炼油厂的开工率继续保持在纪录最高水平，以满足需求和锁定强劲的利润率。

原油价格上涨与炼油毛利下降之间的时间差，导致成品油库存上升。

国际能源署(IEA)数据显示，2017年第四季，炼厂每日炼油8,150万桶，创纪录高位，这促使燃料供应过剩和船货进入库存，此前一年库存一直下降。

根据分析机构FGE，2018年前两周，欧洲、新加坡和美国的燃料库存增加约2,750万桶。

未来几周库存料进一步增长，油价上涨加剧了这种趋势。Wood Mackenzie称油价上涨导致船运商通过降低船速来节省燃料，促使发电厂使用更便宜的能源来代替燃料油。

“炼油利润看起来非常不稳定，”欧洲一交易商称，“每个人都在互相询问削减运营率的问题。”

原油价格也对炼厂运营成本有很大影响，炼厂运营需消耗5%以上的原油原料。

**炼厂维护构成提振**

未来数月炼厂利润料受到提振，因炼厂在夏季需求高峰前关闭进行季节性维护。

但那将可能给原油价格带来更多压力，因需求下降，同时还释放出原油供应。

今年中东地区有许多炼厂预定关闭进行维护，尤其是沙特阿拉伯，这将使市场上的燃料供应减少，从而支撑全球炼油利润率。

根据Energy Aspects，3月中东将有逾90万桶/日炼油产能停工，很大一部分来自炼油量40万桶/日的沙特延布炼厂。

“炼厂需尽力以满足那个需求，利润得令人满意才能让他们那么全力以赴。”Leitch说。“我们预期原油价格已经触顶，将会降下来。”(完)