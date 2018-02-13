朝鲜领导人称恢复与韩国的对话至关重要--朝中社（更新版）

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路透首尔2月13日 - 朝鲜中央通讯社周二称，朝鲜领导人金正恩表示促进“和解和对话的氛围是至关重要的”。此前金正恩接见了结束三天的冬奥会访韩之旅回国的高级代表团。

朝中社称，金正恩还对代表团此行感到“满意”，并对首尔方面对代表团的重视“留下深刻印象”，包括韩方作出的“真诚努力”，对此他表示感谢。

朝鲜媒体在周末的报导中没有提及金正恩向韩国总统文在寅提出的举行峰会提议。金正恩是透过她的妹妹金与正向韩方提出这一提议的，金与正也是代表团的成员之一。

金与正在周六访问韩国总统府时递交了金正恩的亲笔信，邀请文在寅在“近期方便的时候”访朝，文在寅回应称，南北双方都应努力为实现访问创造条件。

在朝鲜、韩国和美国间因朝鲜核武及导弹计划而关系紧张了数个月后，出现举行朝韩峰会的谈论。若能促成这项会议，将是自2007年以来首度的朝韩峰会。金正恩和美国总统特朗普间的激烈言辞交锋，也升高了朝鲜半岛的不安。

据周二的报导，金正恩发出“重要指示”可能采取措施以维系和解和对话氛围，但并未提供更多细节。

韩国周一表示，将试着安排让更多因韩战离散的家庭团聚，并力图降低与朝鲜的军事紧张情势，踏出第一步为南北韩罕见的峰会建立基础。

美国似乎也支持朝韩在冬奥会后加强接触，进而可能促成美国与朝鲜直接对谈。但美国已与韩国达成一致，认为必须加强制裁力度，以促使平壤放弃核武。

美国副总统彭斯在周日一份报纸的访问中表示，美国与韩国已就进一步透过外交途径拉拢朝鲜的条件达成一致。

彭斯表示，美国将维持对平壤施加“最大压力的行动”，但同时对可能的会谈持开放态度。

日本首相安倍晋三周二表示，他与韩国总统文在寅一致认为，有必要对朝鲜保持最大的压力。(完)

(编译 徐文焰/张若琪 审校 龚芳/李婷仪)