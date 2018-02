UPDATE 1-Olympics-Alpine Skiing-Men's super g results

Feb 16 (Gracenote) - Olympic alpine skiing men's super g result in Pyeongchang on Friday. Time 1. Matthias Mayer (Austria) 1 minute 24.44 seconds 2. Beat Feuz (Switzerland) 1:24.57 3. Kjetil Jansrud (Norway) 1:24.62 4. Blaise Giezendanner (France) 1:24.82 5. Aksel Lund Svindal (Norway) 1:24.93 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 1:25.13 7. Dominik Paris (Italy) 1:25.18 8. Andreas Sander (Germany) 1:25.21 9. Dustin Cook (Canada) 1:25.23 10. Bostjan Kline (Slovenia) 1:25.36 11. Hannes Reichelt (Austria) 1:25.40 12. Thomas Dressen (Germany) 1:25.51 13. Aleksander Aamodt Kilde (Norway) 1:25.71 14. Ryan Cochran-Siegle (U.S.) 1:25.72 15. Adrien Theaux (France) 1:25.76 16. Christof Innerhofer (Italy) 1:25.90 17. Max Franz (Austria) 1:25.96 18. Maxence Muzaton (France) 1:26.08 19. Brice Roger (France) 1:26.10 20. Matteo Marsaglia (Italy) 1:26.11 21. Gilles Roulin (Switzerland) 1:26.20 22. Manuel Osborne-Paradis (Canada) 1:26.39 23. Broderick Thompson (Canada) 1:26.45 24. Jared Goldberg (U.S.) 1:26.49 25. Klemen Kosi (Slovenia) 1:26.50 26. Thomas Tumler (Switzerland) 1:26.52 27. Josef Ferstl (Germany) 1:26.81 28. Joan Verdu (Andorra) 1:26.86 29. Natko Zrncic-Dim (Croatia) 1:27.05 30. Henrik Von Appen (Chile) 1:27.57 31. Andreas Romar (Finland) 1:27.70 32. Christoffer Faarup (Denmark) 1:27.81 33. Marc Oliveras (Andorra) 1:27.84 34. Filip Forejtek (Czech Republic) 1:28.06 35. Ondrej Berndt (Czech Republic) 1:28.30 36. Marco Pfiffner (Liechtenstein) 1:28.57 37. Willis Feasey (New Zealand) 1:28.59 38. Olivier Jenot (Monaco) 1:28.80 39. Andreas Zampa (Slovakia) 1:28.89 40. Jan Zabystran (Czech Republic) 1:29.68 41. Igor Zakurdaev (Kazakhstan) 1:29.96 42. Yuri Danilochkin (Belarus) 1:30.13 43. Adam Barwood (New Zealand) 1:31.10 44. Kim Dong-Woo (Korea) 1:31.64 45. Simon Breitfuss (Bolivia) 1:31.69 46. Marko Stevovic (Serbia) 1:31.70 47. Albin Tahiri (Kosovo) 1:32.74 48. Patrick McMillan (Ireland) 1:33.54 . Peter Fill (Italy) DNF . Mauro Caviezel (Switzerland) DNF . Ted Ligety (U.S.) DNF . Andrew Weibrecht (U.S.) DNF . Martin Cater (Slovenia) DNF . Marko Vukicevic (Serbia) DNF . Miha Hrobat (Slovenia) DNF . James Crawford (Canada) DNF . Filip Zubcic (Croatia) DNF . Michal Klusak (Poland) DNF . Jan Hudec (Czech Republic) DNF . Ivan Kovbasnyuk (Ukraine) DNF . Marton Kekesi (Hungary) DNF . Michel Macedo (Brazil) DNS