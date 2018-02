Olympics-Alpine Skiing-Mixed's team overall results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic alpine skiing mixed's team overall results in Pyeongchang on Saturday. 1. Switzerland Denise Feierabend/Wendy Holdener/Luca Aerni/Daniel Yule/Ramon Zenhausern 2. Austria Stephanie Brunner/Katharina Gallhuber/Katharina Liensberger/Manuel Feller/Michael Matt/Marco Schwarz 3. Norway Nina Haver-Loseth/Kristin Lysdahl/Maren Skjold/Sebastian Foss Solevaag/Leif Kristian Haugen/Jonathan Nordbotten 4. France Adeline Baud Mugnier/Nastasia Noens/Tessa Worley/Julien Lizeroux/Clement Noel/Alexis Pinturault 5. Britain Charlotte Guest/Alexandra Tilley/Dave Ryding/Laurie Taylor 5. Germany Lena Durr/Marina Wallner/Fritz Dopfer/Alexander Schmid/Linus Strasser 5. Italy Federica Brignone/Chiara Costazza/Irene Curtoni/Stefano Gross/Riccardo Tonetti/Alex Vinatzer 5. Sweden Frida Hansdotter/Anna Swenn-Larsson/Emelie Wikstrom/Mattias Hargin/Kristoffer Jakobsen/Andre Myhrer 9. Canada Candace Crawford/Erin Mielzynski/Laurence St-Germain/Phil Brown/Trevor Philp/Erik Read 9. Czech Republic Gabriela Capova/Martina Dubovska/Katerina Paulathova/Ondrej Berndt/Filip Forejtek/Jan Zabystran 9. Hungary Szonja Hozmann/Mariann Mimi Maroty/Marton Kekesi/Dalibor Samsal 9. Korea Gim So-Hui/Kang Young-Seo/Jung Dong-Hyun/Kim Dong-Woo 9. Olympic Athlete from Russia Anastasiia Silanteva/Ekaterina Tkachenko/Alexander Khoroshilov/Ivan Kuznetsov 9. Slovenia Ana Bucik/Marusa Ferk/Tina Robnik/Stefan Hadalin/Zan Kranjec 9. Slovakia Sona Moravcikova/Veronika Velez-Zuzulova/Petra Vlhova/Matej Falat/Adam Zampa/Andreas Zampa 9. U.S. Patricia Mangan/Megan McJames/Alice Merryweather/David Chodounsky/Mark Engel/Nolan Kasper