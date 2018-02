UPDATE 3-Olympics-Alpine Skiing-Women's slalom overall results

Feb 16 (Gracenote) - Olympic alpine skiing women's slalom overall results in Pyeongchang on Friday. Run 1 Run 2 Overall 1. Frida Hansdotter (Sweden) 49.09 49.54 1:38.63 2. Wendy Holdener (Switzerland) 48.89 49.79 1:38.68 3. Katharina Gallhuber (Austria) 50.12 48.83 1:38.95 4. Mikaela Shiffrin (U.S.) 49.37 49.66 1:39.03 5. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 49.29 50.32 1:39.61 6. Nina Haver-Loseth (Norway) 49.75 50.41 1:40.16 7. Bernadette Schild (Austria) 49.89 50.29 1:40.18 8. Katharina Liensberger (Austria) 50.43 50.14 1:40.57 9. Chiara Costazza (Italy) 49.83 50.77 1:40.60 10. Irene Curtoni (Italy) 51.15 49.89 1:41.04 11. Erin Mielzynski (Canada) 51.83 49.66 1:41.49 12. Emelie Wikstrom (Sweden) 49.76 51.81 1:41.57 13. Petra Vlhova (Slovakia) 51.12 50.46 1:41.58 14. Denise Feierabend (Switzerland) 51.93 49.80 1:41.73 15. Laurence St-Germain (Canada) 50.94 50.86 1:41.80 16. Michelle Gisin (Switzerland) 51.43 50.42 1:41.85 17. Veronika Velez-Zuzulova (Slovakia) 51.46 50.61 1:42.07 18. Marusa Ferk (Slovenia) 51.29 50.79 1:42.08 19. Marina Wallner (Germany) 51.12 50.98 1:42.10 20. Nastasia Noens (France) 51.84 50.44 1:42.28 21. Meta Hrovat (Slovenia) 51.93 50.57 1:42.50 22. Maren Skjold (Norway) 51.44 51.18 1:42.62 23. Manuela Molgg (Italy) 51.40 51.35 1:42.75 24. Ana Bucik (Slovenia) 52.09 50.82 1:42.91 25. Kristin Lysdahl (Norway) 52.12 50.90 1:43.02 26. Nevena Ignjatovic (Serbia) 52.10 51.38 1:43.48 27. Roni Remme (Canada) 52.43 51.18 1:43.61 28. Maria Shkanova (Belarus) 52.50 51.71 1:44.21 29. Martina Dubovska (Czech Republic) 52.90 51.87 1:44.77 30. Mireia Gutierrez (Andorra) 53.22 52.84 1:46.06 31. Andrea Komsic (Croatia) 53.41 52.85 1:46.26 32. Ekaterina Tkachenko (Olympic Athlete from Russia) 53.22 53.33 1:46.55 33. Charlotte Guest (Britain) 55.44 52.82 1:48.26 34. Barbara Kantorova (Slovakia) 54.62 53.81 1:48.43 35. Maria Kirkova (Bulgaria) 54.87 54.14 1:49.01 36. Megan McJames (U.S.) 54.22 55.06 1:49.28 37. Lelde Gasuna (Latvia) 54.50 54.81 1:49.31 38. Marjolein Decroix (Belgium) 55.91 54.80 1:50.71 39. Nino Tsiklauri (Georgia) 55.88 55.74 1:51.62 40. Kim Vanreusel (Belgium) 55.90 55.96 1:51.86 41. Freydis-Halla Einarsdottir (Iceland) 56.49 56.66 1:53.15 42. Alice Merryweather (U.S.) 58.68 54.89 1:53.57 43. Ieva Januskeviciute (Lithuania) 57.30 57.25 1:54.55 44. Sophia Ralli (Greece) 57.95 57.49 1:55.44 45. Olha Knysh (Ukraine) 59.07 58.93 1:58.00 46. Tess Arbez (Ireland) 59.47 59.00 1:58.47 47. Mialitiana Clerc (Madagascar) 1:01.24 59.03 2:00.27 48. Anna Lotta Jogeva (Estonia) 1:00.90 59.61 2:00.51 49. Forough Abbasi (Iran) 1:02.56 1:01.50 2:04.06 50. Elise Pellegrin (Malta) 1:05.18 58.90 2:04.08 51. Mariya Grigorova (Kazakhstan) 1:02.49 1:01.88 2:04.37 52. Natacha Mohbat (Lebanon) 1:06.73 1:05.31 2:12.04 53. Mariann Mimi Maroty (Hungary) 1:09.95 1:02.83 2:12.78 54. Kim Ryon-Hyang (DPR Korea) 1:18.17 1:19.81 2:37.98 . Christina Geiger (Germany) 51.44 DNF DNF . Estelle Alphand (Sweden) 51.34 DNF DNF . Adeline Baud Mugnier (France) 52.65 DNF DNF . Gabriela Capova (Czech Republic) 52.96 DNF DNF . Ida Stimac (Croatia) 54.14 DNF DNF . Lena Durr (Germany) DNF DNF . Resi Stiegler (U.S.) DNF DNF . Stephanie Brunner (Austria) DNF DNF . Asa Ando (Japan) DNF DNF . Alexandra Tilley (Britain) DNF DNF . Kang Young-Seo (Korea) DNF DNF . Gim So-Hui (Korea) DNF DNF . Sona Moravcikova (Slovakia) DNF DNF . Nicol Gastaldi (Argentina) DNF DNF . Marta Bassino (Italy) DNF DNF . Elvedina Muzaferija (Bosnia and Herzegovina) DNF DNF . Alice Robinson (New Zealand) DNF DNF . Kong Fanying (China) DNF DNF . Ng Arabella Caroline Yili (Hong Kong, China) DNF DNF . Szonja Hozmann (Hungary) DNF DNF . Suela Mehilli (Albania) DNF DNF . Jelena Vujicic (Montenegro) DNF DNF . Ozlem Carikcioglu (Turkey) DNF DNF . Alexia Schenkel (Thailand) DNF DNF