Olympics-Biathlon-Men's 12.5km pursuit results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic biathlon men's 12.5km pursuit result in Pyeongchang on Monday. Time MS 1. Martin Fourcade (France) 32 minutes 51.7 seconds (1) 2. Sebastian Samuelsson (Sweden) 33:03.7 (1) 3. Benedikt Doll (Germany) 33:06.8 (1) 4. Tarjei Bo (Norway) 33:54.3 (3) 5. Simon Schempp (Germany) 33:54.4 (3) 6. Benjamin Weger (Switzerland) 33:54.8 (2) 7. Simon Desthieux (France) 33:55.4 (3) 8. Arnd Peiffer (Germany) 34:05.8 (3) 9. Erlend Bjontegard (Norway) 34:18.0 (4) 10. Lukas Hofer (Italy) 34:24.4 (3) 11. Erik Lesser (Germany) 34:27.6 (2) 12. Andrejs Rastorgujevs (Latvia) 34:29.3 (4) 13. Tomas Kaukenas (Lithuania) 34:31.8 (2) 14. Simon Eder (Austria) 34:33.1 (2) 15. Julian Eberhard (Austria) 34:36.9 (6) 16. Dominik Windisch (Italy) 34:57.9 (5) 17. Tim Burke (U.S.) 35:11.3 (2) 18. Jesper Nelin (Sweden) 35:15.5 (4) 19. Antonin Guigonnat (France) 35:27.9 (5) 20. Emil Hegle Svendsen (Norway) 35:33.2 (5) 21. Johannes Bo (Norway) 35:42.7 (6) 22. Timofey Lapshin (Korea) 35:50.7 (4) 23. Michael Rosch (Belgium) 35:55.1 (1) 24. Klemen Bauer (Slovenia) 35:55.9 (6) 25. Tero Seppala (Finland) 36:09.9 (5) 26. Dominik Landertinger (Austria) 36:22.2 (5) 27. Martin Otcenas (Slovakia) 36:22.5 (3) 28. Serafin Wiestner (Switzerland) 36:37.0 (6) 29. Fredrik Lindstrom (Sweden) 36:41.5 (5) 30. Michal Krcmar (Czech Republic) 36:41.6 (7) 31. Matej Kazar (Slovakia) 36:42.4 (5) 32. Lowell Bailey (U.S.) 36:43.3 (5) 33. Anton Smolski (Belarus) 36:44.1 (3) 34. Dmytro Pidruchnyi (Ukraine) 36:53.2 (4) 35. Olli Hiidensalo (Finland) 37:03.9 (7) 36. Vladimir Chepelin (Belarus) 37:04.6 (6) 37. Sergey Bocharnikov (Belarus) 37:15.6 (6) 38. Artem Pryma (Ukraine) 37:16.3 (6) 39. Giuseppe Montello (Italy) 37:21.7 (3) 40. Anton Babikov (Olympic Athlete from Russia) 37:21.8 (4) 41. Kalev Ermits (Estonia) 37:43.0 (6) 42. Peppe Femling (Sweden) 37:45.8 (5) 43. Vytautas Strolia (Lithuania) 37:47.3 (4) 44. Quentin Fillon Maillet (France) 37:57.2 (7) 45. Krasimir Anev (Bulgaria) 37:57.9 (5) 46. Vladimir Iliev (Bulgaria) 38:08.7 (7) 47. Jakov Fak (Slovenia) 38:10.4 (6) 48. Thomas Bormolini (Italy) 38:10.7 (6) 49. Serhiy Semenov (Ukraine) 38:23.7 (5) 50. Leif Nordgren (U.S.) 38:40.4 (5) 51. Ondrej Moravec (Czech Republic) 38:45.9 (8) 52. Roman Yeremin (Kazakhstan) 38:51.1 (8) 53. Roland Lessing (Estonia) 38:54.4 (7) 54. Nathan Smith (Canada) 38:58.2 (4) 55. Tuomas Gronman (Finland) 38:58.9 (6) 56. Grzegorz Guzik (Poland) 39:07.3 (6) 57. Florent Claude (Belgium) 39:22.7 (4) 58. Cornel Puchianu (Romania) 39:37.6 (5) 59. Miha Dovzan (Slovenia) 40:13.2 (7) 60. Anton Sinapov (Bulgaria) 40:49.1 (8) MS: Missed Shots