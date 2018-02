Olympics-Cross Country Skiing-Men's sprint classic style qualification results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's sprint classic style qualification result in Pyeongchang on Tuesday. Time 1. Ristomatti Hakola (Finland) 3 minutes 8.54 seconds Q 2. Johannes Hosflot Klaebo (Norway) 3:08.73 Q 3. Alexander Bolshunov (Olympic Athlete from Russia) 3:10.20 Q 4. Maicol Rastelli (Italy) 3:11.32 Q 5. Teodor Peterson (Sweden) 3:11.55 Q 6. Alexander Panzhinskiy (Olympic Athlete from Russia) 3:11.63 Q 7. Oskar Svensson (Sweden) 3:12.02 Q 8. Viktor Thorn (Sweden) 3:12.19 Q 9. Federico Pellegrino (Italy) 3:13.18 Q 10. Calle Halfvarsson (Sweden) 3:13.27 Q 11. Pal Golberg (Norway) 3:13.71 Q 12. Emil Iversen (Norway) 3:14.36 Q 13. Alexey Poltoranin (Kazakhstan) 3:14.43 Q 14. Alexey Vitsenko (Olympic Athlete from Russia) 3:14.56 Q 15. Marko Kilp (Estonia) 3:15.05 Q 16. Sebastian Eisenlauer (Germany) 3:15.06 Q 17. Jovian Hediger (Switzerland) 3:15.86 Q 18. Eirik Brandsdal (Norway) 3:15.95 Q 19. Simeon Hamilton (U.S.) 3:16.13 Q 20. Baptiste Gros (France) 3:16.27 Q 21. Iivo Niskanen (Finland) 3:16.37 Q 22. Thomas Bing (Germany) 3:16.66 Q 23. Lauri Vuorinen (Finland) 3:16.69 Q 24. Martti Jylha (Finland) 3:16.79 Q 25. Peter Mlynar (Slovakia) 3:16.82 Q 26. Len Valjas (Canada) 3:17.11 Q 27. Aliaksandr Voranau (Belarus) 3:17.12 Q 28. Kamil Bury (Poland) 3:17.15 Q 29. Richard Jouve (France) 3:17.69 Q 30. Erik Bjornsen (U.S.) 3:17.69 Q 31. Raido Rankel (Estonia) 3:17.88 32. Alex Harvey (Canada) 3:17.95 32. Miha Simenc (Slovenia) 3:17.95 34. Lucas Chanavat (France) 3:18.46 35. Dominik Baldauf (Austria) 3:18.54 35. Jesse Cockney (Canada) 3:18.54 37. Andrew Newell (U.S.) 3:19.36 38. Sun Qinghai (China) 3:19.37 39. Maciej Starega (Poland) 3:19.42 40. Ueli Schnider (Switzerland) 3:19.47 41. Mirco Bertolina (Italy) 3:20.07 42. Stefan Zelger (Italy) 3:20.18 43. Logan Hanneman (U.S.) 3:20.74 44. Ales Razym (Czech Republic) 3:21.05 45. Modestas Vaiciulis (Lithuania) 3:21.10 46. Andrew Young (Britain) 3:21.50 47. Janez Lampic (Slovenia) 3:22.03 48. Alin Cioanca (Romania) 3:22.22 49. Andrey Melnichenko (Olympic Athlete from Russia) 3:22.27 50. Magnus Kim (Korea) 3:22.36 51. Erwan Kaser (Switzerland) 3:22.48 52. Denis Volotka (Kazakhstan) 3:22.52 53. Karel Tammjarv (Estonia) 3:22.68 54. Luis Stadlober (Austria) 3:23.01 55. Russell Kennedy (Canada) 3:23.37 56. Isak Pedersen (Iceland) 3:24.57 57. Andrej Segec (Slovakia) 3:24.84 58. Mark Chanloung (Thailand) 3:26.12 59. Miroslav Rypl (Czech Republic) 3:27.46 60. Veselin Tsinzov (Bulgaria) 3:28.19 61. Michal Novak (Czech Republic) 3:28.33 62. Miroslav Sulek (Slovakia) 3:28.74 63. Thomas Hjalmar Westgaard (Ireland) 3:29.61 64. Indulis Bikse (Latvia) 3:30.53 65. Mantas Strolia (Lithuania) 3:31.11 66. Phillip Bellingham (Australia) 3:31.54 67. Wang Qiang (China) 3:31.56 68. Adam Konya (Hungary) 3:31.84 69. Yordan Chuchuganov (Bulgaria) 3:32.62 70. Edi Dadic (Croatia) 3:33.17 71. Oleksii Krasovskyi (Ukraine) 3:33.40 72. Hamza Dursun (Turkey) 3:36.53 73. Mikayel Mikayelyan (Armenia) 3:37.40 74. Andrii Orlyk (Ukraine) 3:39.18 75. Apostolos Angelis (Greece) 3:47.10 76. Damir Rastic (Serbia) 3:50.65 77. Seyed Sattar Seyd (Iran) 3:56.08 78. Omer Aycicek (Turkey) 3:57.91 79. Tariel Zharkymbaev (Kyrgyzstan) 4:05.99 80. Stavre Jada (FYR Macedonia) 4:23.85