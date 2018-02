Olympics-Cross Country Skiing-Women's 2 x 7.5km skiathlon results

Feb 9 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's 2 x 7.5km skiathlon result in Pyeongchang on Friday. Time 1. Charlotte Kalla (Sweden) 40:44.9 2. Marit Bjoergen (Norway) 40:52.7 3. Krista Parmakoski (Finland) 40:55.0 4. Ebba Andersson (Sweden) 40:55.8 5. Jessica Diggins (U.S.) 40:59.6 6. Nathalie von Siebenthal (Switzerland) 41:02.5 7. Teresa Stadlober (Austria) 41:11.5 8. Natalia Nepryaeva (Olympic Athlete from Russia) 41:17.9 9. Heidi Weng (Norway) 41:25.6 10. Stina Nilsson (Sweden) 41:33.8