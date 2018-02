Olympics-Cross Country Skiing-Women's sprint classic style qualification results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's sprint classic style qualification result in Pyeongchang on Tuesday. Time 1. Stina Nilsson (Sweden) 3 minutes 8.74 seconds Q 2. Maiken Caspersen Falla (Norway) 3:09.13 Q 3. Krista Parmakoski (Finland) 3:12.30 Q 4. Hanna Falk (Sweden) 3:12.54 Q 5. Katja Visnar (Slovenia) 3:15.24 Q 6. Natalia Nepryaeva (Olympic Athlete from Russia) 3:15.65 Q 7. Jessica Diggins (U.S.) 3:15.76 Q 8. Ida Ingemarsdotter (Sweden) 3:16.06 Q 9. Sadie Bjornsen (U.S.) 3:16.12 Q 10. Heidi Weng (Norway) 3:16.28 Q 11. Anamarija Lampic (Slovenia) 3:16.57 Q 12. Sophie Caldwell (U.S.) 3:17.06 Q 13. Ingvild Flugstad Ostberg (Norway) 3:17.35 Q 14. Anna Dyvik (Sweden) 3:17.99 Q 15. Yulia Belorukova (Olympic Athlete from Russia) 3:18.26 Q 16. Sandra Ringwald (Germany) 3:18.43 Q 17. Kathrine Rolsted Harsem (Norway) 3:18.48 Q 18. Gaia Vuerich (Italy) 3:19.01 Q 19. Johanna Matintalo (Finland) 3:19.04 Q 20. Nadine Fahndrich (Switzerland) 3:19.42 Q 21. Laurien van der Graaff (Switzerland) 3:19.62 Q 22. Justyna Kowalczyk (Poland) 3:20.00 Q 23. Katerina Berouskova (Czech Republic) 3:20.09 Q 24. Kerttu Niskanen (Finland) 3:20.48 Q 25. Katharina Hennig (Germany) 3:22.64 Q 26. Elisabeth Schicho (Germany) 3:23.26 Q 27. Anna Shevchenko (Kazakhstan) 3:23.27 Q 28. Lucia Scardoni (Italy) 3:23.32 Q 29. Alenka Cebasek (Slovenia) 3:23.38 Q 30. Aino-Kaisa Saarinen (Finland) 3:24.02 Q 31. Alena Prochazkova (Slovakia) 3:24.61 32. Greta Laurent (Italy) 3:25.54 33. Ida Sargent (U.S.) 3:25.80 34. Emily Nishikawa (Canada) 3:26.75 35. Yulia Tikhonova (Belarus) 3:27.19 36. Hanna Kolb (Germany) 3:27.84 37. Sylwia Jaskowiec (Poland) 3:27.94 38. Ewelina Marcisz (Poland) 3:28.11 39. Tatjana Mannima (Estonia) 3:28.57 40. Anastasia Kirillova (Belarus) 3:28.98 41. Polina Seronosova (Belarus) 3:29.44 42. Dahria Beatty (Canada) 3:29.77 43. Karolina Grohova (Czech Republic) 3:30.91 44. Alisa Zhambalova (Olympic Athlete from Russia) 3:31.53 45. Petra Hyncicova (Czech Republic) 3:32.03 46. Aurore Jean (France) 3:32.45 47. Valiantsina Kaminskaya (Belarus) 3:32.80 48. Jessica Yeaton (Australia) 3:33.01 49. Li Xin (China) 3:33.61 50. Lisa Unterweger (Austria) 3:34.29 51. Cendrine Browne (Canada) 3:34.30 52. Nika Razinger (Slovenia) 3:35.11 53. Barbora Klementova (Slovakia) 3:38.00 54. Tetyana Antypenko (Ukraine) 3:38.56 55. Yelena Kolomina (Kazakhstan) 3:39.22 56. Maryna Antsybor (Ukraine) 3:40.17 57. Chi Chunxue (China) 3:42.70 58. Aimee Watson (Australia) 3:44.87 59. Mathilde-Amivi Petitjean (Togo) 3:45.93 60. Valeriya Tyuleneva (Kazakhstan) 3:47.27 61. Timea Lorincz (Romania) 3:48.84 62. Patricija Eiduka (Latvia) 3:49.70 63. Casey Wright (Australia) 3:49.80 64. Vedrana Malec (Croatia) 3:54.76 65. Gabrijela Skender (Croatia) 3:56.23 66. Antoniya Grigorova-Burgova (Bulgaria) 3:59.77 67. Ju Hye-Ri (Korea) 4:11.92 68. Samaneh Beirami Baher (Iran) 4:47.91