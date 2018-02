Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's sprint classic style final result in Pyeongchang on Tuesday. Time 1. Stina Nilsson (Sweden) 3 minutes 3.84 seconds 2. Maiken Caspersen Falla (Norway) 3:06.87 3. Yulia Belorukova (Olympic Athlete from Russia) 3:07.21 4. Natalia Nepryaeva (Olympic Athlete from Russia) 3:12.98 5. Hanna Falk (Sweden) 3:15.00 6. Jessica Diggins (U.S.) 3:15.07