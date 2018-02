Feb 22 (Gracenote) - Olympic men's curling semifinal results in Gangneung on Thursday. Semifinal Canada - U.S. 3-5 (0-0,1-0,0-1,1-0,0-1,0-0,0-0,0-2,1-0,0-1) Sweden - Switzerland 9-3 (2-0,0-1,0-0,4-0,0-1,2-0,1-0,0-1)