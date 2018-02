UPDATE 8-Olympics-Curling-Women's round robin results

Feb 21 (Gracenote) - Olympic women's curling round robin results in Gangneung on Wednesday. RESULTS Olympic Athlete from Russia 8 Canada 9 Sweden 9 U.S. 6 Switzerland 8 Japan 4 Korea 9 Denmark 3 Canada 5 Britain 6 Switzerland 6 Denmark 4 Sweden 8 China 4 Korea 11 Olympic Athlete from Russia 2 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Korea 9 8 0 1 75 44 8 2. Sweden 9 7 0 2 64 48 7 3. Britain 9 6 0 3 61 56 6 4. Japan 9 5 0 4 59 55 5 5. China 9 4 0 5 57 65 4 6. Canada 9 4 0 5 68 59 4 7. Switzerland 9 4 0 5 60 55 4 8. U.S. 9 4 0 5 56 65 4 9. Olympic Athlete from Russia 9 2 0 7 45 76 2 10. Denmark 9 1 0 8 50 72 1