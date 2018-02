Olympics-Freestyle Skiing-Men's slopestyle final results

Feb 18 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's slopestyle final results in Pyeongchang on Sunday. 1. Oystein Braaten (Norway) 95.00 points 2. Nicholas Goepper (U.S.) 93.60 3. Alex Beaulieu-Marchand (Canada) 92.40 4. James Woods (Britain) 91.00 5. Teal Harle (Canada) 90.00 6. Evan McEachran (Canada) 89.40 7. Andri Ragettli (Switzerland) 85.80 8. Ferdinand Dahl (Norway) 76.40 9. Elias Ambuhl (Switzerland) 73.20 10. Jonas Hunziker (Switzerland) 66.20 11. Oscar Wester (Sweden) 62.00 12. Gus Kenworthy (U.S.) 35.00