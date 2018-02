Olympics-Freestyle Skiing-Women's halfpipe qualification results

Feb 19 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing women's halfpipe qualification results in Pyeongchang on Monday. 1. Cassie Sharpe (Canada) 93.40 points Q 2. Marie Martinod (France) 92.00 Q 3. Brita Sigourney (U.S.) 90.60 Q 4. Annalisa Drew (U.S.) 86.00 Q 5. Ayana Onozuka (Japan) 84.80 Q 6. Maddie Bowman (U.S.) 83.80 Q 7. Sabrina Cakmakli (Germany) 81.80 Q 8. Zhang Kexin (China) 81.00 Q 9. Rowan Cheshire (Britain) 74.00 Q 10. Valeria Demidova (Olympic Athlete from Russia) 73.60 Q 11. Rosalind Groenewoud (Canada) 73.20 Q 12. Anais Caradeux (France) 72.80 Q 13. Elisabeth Gram (Austria) 72.20 14. Saori Suzuki (Japan) 71.80 15. Devin Logan (U.S.) 71.60 16. Janina Kuzma (New Zealand) 67.80 17. Molly Summerhayes (Britain) 66.00 18. Jang Yu-Jin (Korea) 64.40 19. Chai Hong (China) 63.60 20. Wu Meng (China) 61.00 21. Brittany Hawes (New Zealand) 57.40 22. Yurie Watabe (Japan) 56.60 23. Laila Friis-Salling (Denmark) 45.00 24. Elizabeth Marian Swaney (Hungary) 31.40