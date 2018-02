Olympics-Nordic Combined-Men's gundersen large hill / 10km ski jumping results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic nordic combined men's gundersen large hill / 10km ski jumping result in Pyeongchang on Tuesday. Points 1. Akito Watabe (Japan) 138.9 2. Jarl Magnus Riiber (Norway) 138.6 3. Wilhelm Denifl (Austria) 135.0 4. Eric Frenzel (Germany) 132.9 5. Johannes Rydzek (Germany) 131.2 6. Fabian Riessle (Germany) 130.3 7. Eero Hirvonen (Finland) 127.9 8. Go Yamamoto (Japan) 124.5 9. Vinzenz Geiger (Germany) 124.0 10. Lukas Klapfer (Austria) 123.0 11. Maxime Laheurte (France) 122.6 12. Szczepan Kupczak (Poland) 122.1 13. Hideaki Nagai (Japan) 121.0 14. Mario Seidl (Austria) 116.5 15. Ernest Yahin (Olympic Athlete from Russia) 114.1 16. Kristjan Ilves (Estonia) 114.0 17. Francois Braud (France) 112.6 18. Tomas Portyk (Czech Republic) 111.5 19. Jorgen Graabak (Norway) 110.9 20. Yoshito Watabe (Japan) 110.6 21. Viktor Pasichnyk (Ukraine) 108.2 22. Jan Schmid (Norway) 107.9 23. Bryan Fletcher (U.S.) 107.8 24. Ben Berend (U.S.) 105.8 25. Espen Andersen (Norway) 105.6 26. Ondrej Pazout (Czech Republic) 105.2 27. Tim Hug (Switzerland) 104.6 28. Ilkka Herola (Finland) 103.6 29. Miroslav Dvorak (Czech Republic) 99.9 30. Bernhard Gruber (Austria) 98.5 31. Jason Lamy Chappuis (France) 94.9 32. Pawel Slowiok (Poland) 93.2 33. Adam Cieslar (Poland) 89.8 34. Karl-August Tiirmaa (Estonia) 89.3 35. Raffaele Buzzi (Italy) 87.9 36. Antoine Gerard (France) 85.5 37. Marjan Jelenko (Slovenia) 84.4 38. Vid Vrhovnik (Slovenia) 83.4 39. Wojciech Marusarz (Poland) 82.3 40. Alessandro Pittin (Italy) 82.2 41. Leevi Mutru (Finland) 81.9 42. Arttu Makiaho (Finland) 81.7 43. Ben Loomis (U.S.) 81.6 44. Lukas Danek (Czech Republic) 78.7 45. Lukas Runggaldier (Italy) 77.9 46. Jasper Good (U.S.) 72.7 47. Aaron Kostner (Italy) 71.2 48. Park Jeun (Korea) 60.4