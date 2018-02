Olympics-Short Track-Men's 5000m relay heats results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic short track men's 5000m relay heats results in Pyeongchang on Tuesday. Time Heat 1 1. China Wu Dajing/Han Tianyu/Ren Ziwei/Xu Hongzhi 6 minutes 36.605 seconds Q 2. Canada Samuel Girard/Charles Hamelin/Charle Cournoyer/Pascal Dion 6:41.042 Q 3. Kazakhstan Denis Nikisha/Nurbergen Zhumagaziyev/Abzal Azhgaliyev/Yerkebulan Shamukhanov 6:47.727 . Netherlands Sjinkie Knegt/Daan Breeuwsma/Itzhak de Laat/Dennis Visser PEN Heat 2 1. Korea Hwang Dae Heon/Kim Do Kyoum/Kwak Yoon-Gy/Lim Hyo-Jun 6:34.510 Q OR 2. Hungary Shaoang Liu/Sandor Liu Shaolin/Viktor Knoch/Csaba Burjan 6:34.866 Q 3. U.S. J.R.Celski/John-Henry Krueger/Thomas Insuk Hong/Aaron Tran 6:36.867 4. Japan Keita Watanabe/Ryosuke Sakazume/Kazuki Yoshinaga/Hiroki Yokoyama 6:42.655