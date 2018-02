Olympics-Short Track-Men's 1000m quarterfinal results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic short track men's 1000m quarterfinal results in Pyeongchang on Saturday. Time Quarterfinal 1 1. Seo Yi Ra (Korea) 1 minute 24.053 seconds Q 2. Lim Hyo-Jun (Korea) 1:24.095 Q 3. Thibaut Fauconnet (France) 1:24.344 . Hwang Dae Heon (Korea) PEN Quarterfinal 2 1. Samuel Girard (Canada) 1:24.289 Q 2. Yuri Confortola (Italy) 1:24.383 Q 3. Itzhak de Laat (Netherlands) 1:24.423 4. Kazuki Yoshinaga (Japan) 1:24.649 Quarterfinal 3 1. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 1:23.893 Q 2. Ryosuke Sakazume (Japan) 1:24.099 Q 3. John-Henry Krueger (U.S.) 1:24.598ADV 4. Farrell Treacy (Britain) 1:25.080 . Sjinkie Knegt (Netherlands) PEN Quarterfinal 4 1. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 1:24.012 Q 2. Charles Hamelin (Canada) 1:24.015 Q 3. Roberto Pukitis (Latvia) 1:24.022 4. Roberts Zvejnieks (Latvia) 1:24.306 . Wu Dajing (China) PEN