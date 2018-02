Feb 17 (Gracenote) - Olympic short track men's 1000m finals results in Pyeongchang on Saturday. Time Final B 1. Ryosuke Sakazume (Japan) 1 minute 27.522 seconds 2. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 1:27.621 3. Yuri Confortola (Italy) 1:27.712 Final A 1. Samuel Girard (Canada) 1:24.650 2. John-Henry Krueger (U.S.) 1:24.864 3. Seo Yi Ra (Korea) 1:31.619 4. Lim Hyo-Jun (Korea) 1:33.312 . Sandor Liu Shaolin (Hungary) PEN