Olympics-Short Track-Men's 500m heats results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic short track men's 500m heats results in Pyeongchang on Tuesday. Time Heat 1 1. Wu Dajing (China) 40.264 seconds Q 2. Bartosz Konopko (Poland) 41.039 Q 3. Andy Jung (Australia) 1:03.137 4. Thibaut Fauconnet (France) 1:04.756 . Aaron Tran (U.S.) PEN Heat 2 1. Samuel Girard (Canada) 40.493 Q 2. Roberts Zvejnieks (Latvia) 40.563 Q 3. Yuri Confortola (Italy) 40.869 4. Vladislav Bykanov (Israel) 47.177 Heat 3 1. Seo Yi Ra (Korea) 40.438 Q 2. Dylan Hoogerwerf (Netherlands) 40.657 Q 3. Sebastien Lepape (France) 40.900 4. Viktor Knoch (Hungary) 1:06.040 Heat 4 1. Lim Hyo-Jun (Korea) 40.418 Q 2. Daan Breeuwsma (Netherlands) 40.806 Q 3. Denis Nikisha (Kazakhstan) 41.436ADV . Charles Hamelin (Canada) PEN Heat 5 1. Ren Ziwei (China) 40.294 Q 2. Alexander Shulginov (Olympic Athlete from Russia) 40.585 Q 3. Nurbergen Zhumagaziyev (Kazakhstan) 40.748ADV . Sjinkie Knegt (Netherlands) PEN Heat 6 1. Shaoang Liu (Hungary) 40.526 Q 2. Ryosuke Sakazume (Japan) 40.658 Q 3. Abzal Azhgaliyev (Kazakhstan) 43.388ADV . Pavel Sitnikov (Olympic Athlete from Russia) PEN Heat 7 1. Hwang Dae Heon (Korea) 40.758 Q 2. Keita Watanabe (Japan) 41.678 Q 3. Thomas Insuk Hong (U.S.) 43.096 . Jong Kwang-Bom (DPR Korea) PEN Heat 8 1. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 40.650 Q 2. Han Tianyu (China) 40.744 Q 3. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 40.829 4. John-Henry Krueger (U.S.) 41.008