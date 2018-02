Olympics-Short Track-Men's 5000m relay finals results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic short track men's 5000m relay finals results in Pyeongchang on Thursday. Time Final B 1. U.S. J.R.Celski/John-Henry Krueger/Thomas Insuk Hong/Aaron Tran 6 minutes 52.708 seconds 2. Kazakhstan Denis Nikisha/Nurbergen Zhumagaziyev/Abzal Azhgaliyev/Yerkebulan Shamukhanov 6:52.791 3. Japan Keita Watanabe/Ryosuke Sakazume/Kazuki Yoshinaga/Hiroki Yokoyama 7:02.554 Final A 1. Hungary Shaoang Liu/Sandor Liu Shaolin/Viktor Knoch/Csaba Burjan 6:31.971 2. China Wu Dajing/Han Tianyu/Xu Hongzhi/Chen Dequan 6:32.035 3. Canada Samuel Girard/Charles Hamelin/Charle Cournoyer/Pascal Dion 6:32.282 4. Korea Seo Yi Ra/Kim Do Kyoum/Kwak Yoon-Gy/Lim Hyo-Jun 6:42.118