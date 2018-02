Olympics-Short Track-Women's 500m heats results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic short track women's 500m heats results in Pyeongchang on Saturday. Time Heat 1 1. Kim Boutin (Canada) 43.634 seconds Q 2. Natalia Maliszewska (Poland) 43.725 Q 3. Lana Gehring (U.S.) 43.825 4. Lucia Peretti (Italy) 43.994 Heat 2 1. Arianna Fontana (Italy) 43.214 Q 2. Andrea Keszler (Hungary) 43.274 Q 3. Kathryn Thomson (Britain) 1:08.896 4. Suzanne Schulting (Netherlands) Heat 3 1. Sofia Prosvirnova (Olympic Athlete from Russia) 43.376 Q 2. Yara van Kerkhof (Netherlands) 43.430 Q 3. Bianca Walter (Germany) 43.541 4. Sumire Kikuchi (Japan) 44.838 Heat 4 1. Elise Christie (Britain) 42.872 Q 2. Qu Chunyu (China) 42.971 Q 3. Shim Suk Hee (Korea) 43.048 4. Veronique Pierron (France) 43.148 Heat 5 1. Fan Kexin (China) 43.350 Q 2. Maame Biney (U.S.) 43.665 Q 3. Kim A-Lang (Korea) 43.724 4. Anastassiya Krestova (Kazakhstan) 43.814 Heat 6 1. Martina Valcepina (Italy) 43.698 Q 2. Han Yutong (China) 43.719 Q 3. Tifany Huot Marchand (France) 44.659 . Jamie MacDonald (Canada) PEN Heat 7 1. Marianne St-Gelais (Canada) 43.437 Q 2. Anna Seidel (Germany) 43.742 Q 3. Lara van Ruijven (Netherlands) 43.771 4. Magdalena Warakomska (Poland) 44.311 Heat 8 1. Choi Minjeong (Korea) 42.870 Q OR 2. Petra Jaszapati (Hungary) 55.641 Q 3. Emina Malagich (Olympic Athlete from Russia) 56.808 . Charlotte Gilmartin (Britain) PEN