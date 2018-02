UPDATE 1-Olympics-Ski Jumping-Men's individual - large hill final results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic ski jumping men's individual - large hill final results in Pyeongchang on Saturday. 1. Kamil Stoch (Poland) 285.7 points 2. Andreas Wellinger (Germany) 282.3 3. Robert Johansson (Norway) 275.3 4. Daniel-Andre Tande (Norway) 273.1 5. Johann Andre Forfang (Norway) 271.6 6. Michael Haybock (Austria) 267.7 7. Karl Geiger (Germany) 267.6 8. Andreas Stjernen (Norway) 267.3 9. Richard Freitag (Germany) 260.0 10. Peter Prevc (Slovenia) 258.0 10. Dawid Kubacki (Poland) 258.0 10. Ryoyu Kobayashi (Japan) 258.0 13. Simon Ammann (Switzerland) 256.6 14. Markus Eisenbichler (Germany) 255.4 15. Stefan Hula (Poland) 253.4 16. Jernej Damjan (Slovenia) 248.3 17. Tilen Bartol (Slovenia) 247.5 18. Stefan Kraft (Austria) 247.4 19. Maciej Kot (Poland) 244.6 20. Kevin Bickner (U.S.) 235.4 21. Mackenzie Boyd-Clowes (Canada) 235.3 22. Taku Takeuchi (Japan) 234.2 23. Alex Insam (Italy) 232.4 24. Junshiro Kobayashi (Japan) 224.8 25. Roman Koudelka (Czech Republic) 223.0 26. Evgeniy Klimov (Olympic Athlete from Russia) 220.6 27. Janne Ahonen (Finland) 210.6 28. Cestmir Kozisek (Czech Republic) 205.1 29. Denis Kornilov (Olympic Athlete from Russia) 196.3 30. Anze Semenic (Slovenia) 118.1 31. Clemens Aigner (Austria) 110.0 32. Manuel Fettner (Austria) 109.8 33. Noriaki Kasai (Japan) 107.9 34. Andreas Alamommo (Finland) 107.6 35. Vladimir Zografski (Bulgaria) 105.9 36. Gregor Deschwanden (Switzerland) 105.8 37. Antti Aalto (Finland) 105.7 38. Jarkko Maatta (Finland) 105.7 39. Mikhail Nazarov (Olympic Athlete from Russia) 103.4 40. Sebastian Colloredo (Italy) 102.7 41. Jonathan Learoyd (France) 100.1 42. Alexey Romashov (Olympic Athlete from Russia) 99.8 43. Martti Nomme (Estonia) 96.5 44. Viktor Polasek (Czech Republic) 94.4 45. Choi Seou (Korea) 93.2 46. Michael Glasder (U.S.) 90.5 47. Davide Bresadola (Italy) 89.1 48. Artti Aigro (Estonia) 79.4 49. Sergey Tkachenko (Kazakhstan) 73.5 50. Vincent Descombes Sevoie (France) 72.9