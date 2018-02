Olympics-Ski Jumping-Women's individual - normal hill 1st round results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic ski jumping women's individual - normal hill 1st round result in Pyeongchang on Monday. 1. Maren Lundby (Norway) 125.4 points Q 125.4 Q 2. Katharina Althaus (Germany) 123.2 Q 123.2 Q 3. Sara Takanashi (Japan) 120.3 Q 120.3 Q 4. Irina Avvakumova (Olympic Athlete from Russia) 114.7 Q 114.7 Q 5. Daniela Iraschko-Stolz (Austria) 113.3 Q 113.3 Q 6. Carina Vogt (Germany) 108.6 Q 108.6 Q 7. Nika Kriznar (Slovenia) 108.5 Q 108.5 Q 8. Juliane Seyfarth (Germany) 108.3 Q 108.3 Q 9. Yuki Ito (Japan) 105.1 Q 105.1 Q 10. Ramona Straub (Germany) 104.4 Q 104.4 Q 11. Kaori Iwabuchi (Japan) 98.2 Q 98.2 Q 12. Ema Klinec (Slovenia) 94.2 Q 94.2 Q 13. Jacqueline Seifriedsberger (Austria) 93.7 Q 93.7 Q 14. Chiara Holzl (Austria) 92.2 Q 92.2 Q 15. Yuka Seto (Japan) 90.3 Q 90.3 Q 16. Lara Malsiner (Italy) 90.2 Q 90.2 Q 17. Anastasiya Barannikova (Olympic Athlete from Russia) 83.7 Q 83.7 Q 18. Silje Opseth (Norway) 83.5 Q 83.5 Q 19. Lucile Morat (France) 79.7 Q 79.7 Q 20. Manuela Malsiner (Italy) 79.6 Q 79.6 Q 21. Alexandra Kustova (Olympic Athlete from Russia) 77.3 Q 77.3 Q 22. Julia Kykkanen (Finland) 77.2 Q 77.2 Q 23. Sarah Hendrickson (U.S.) 76.7 Q 76.7 Q 24. Sofia Tikhonova (Olympic Athlete from Russia) 75.0 Q 75.0 Q 25. Ursa Bogataj (Slovenia) 71.2 Q 71.2 Q 26. Chang Xinyue (China) 69.6 Q 69.6 Q 27. Daniela Haralambie (Romania) 66.5 Q 66.5 Q 28. Spela Rogelj (Slovenia) 64.3 Q 64.3 Q 29. Lea Lemare (France) 62.3 Q 62.3 Q 30. Abby Ringquist (U.S.) 62.0 Q 62.0 Q 31. Nita Englund (U.S.) 57.9 57.9 32. Taylor Henrich (Canada) 56.5 56.5 33. Elena Runggaldier (Italy) 48.8 48.8 34. Evelyn Insam (Italy) 46.4 46.4 35. Park Guylim (Korea) 14.2 14.2