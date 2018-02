Olympics-Snowboarding-Men's slopestyle qualification results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's slopestyle qualification results in Pyeongchang on Saturday. 1. Maxence Parrot (Canada) 87.36 points Q 2. Mark McMorris (Canada) 86.83 Q 3. Marcus Kleveland (Norway) 83.71 Q 4. Red Gerard (U.S.) 82.55 Q 5. Stale Sandbech (Norway) 82.13 Q 6. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 80.10 Q 7. Tyler Nicholson (Canada) 79.21 Q 8. Seppe Smits (Belgium) 78.36 Q 9. Sebastien Toutant (Canada) 78.01 Q 10. Clemens Millauer (Austria) 77.45 11. Mons Roisland (Norway) 76.50 Q 12. Torgeir Bergrem (Norway) 75.45 Q 13. Yuri Okubo (Japan) 75.05 14. Niklas Mattsson (Sweden) 73.53 Q 15. Roope Tonteri (Finland) 72.60 16. Jamie Nicholls (Britain) 71.56 17. Chris Corning (U.S.) 70.85 18. Peetu Piiroinen (Finland) 69.26 19. Vladislav Khadarin (Olympic Athlete from Russia) 64.16 20. Sebbe De Buck (Belgium) 59.40 21. Jonas Bosiger (Switzerland) 58.26 22. Billy Morgan (Britain) 56.40 23. Kyle Mack (U.S.) 53.55 24. Matias Schmitt (Argentina) 50.86 25. Mans Hedberg (Sweden) 46.25 26. Hiroaki Kunitake (Japan) 43.16 27. Petr Horak (Czech Republic) 41.93 28. Rene Rinnekangas (Finland) 37.91 29. Michael Scharer (Switzerland) 37.61 30. Nicolas Huber (Switzerland) 36.90 31. Stef Vandeweyer (Belgium) 33.75 32. Kalle Jarvilehto (Finland) 31.10 33. Rowan Coultas (Britain) 23.58 34. Moritz Thonen (Switzerland) 23.55 35. Ryan Stassel (U.S.) 23.50 . Lee Min-Sik (Korea) DNS . Niek van der Velden (Netherlands) DNS