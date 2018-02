UPDATE 2-Olympics-Snowboarding-Men's halfpipe final results

Feb 14 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's halfpipe final results in Pyeongchang on Wednesday. Overall 1. Shaun White (U.S.) 97.75 points 2. Ayumu Hirano (Japan) 95.25 3. Scott James (Australia) 92.00 4. Ben Ferguson (U.S.) 90.75 5. Patrick Burgener (Switzerland) 89.75 6. Chase Josey (U.S.) 88.00 7. Raibu Katayama (Japan) 87.00 8. Jake Pates (U.S.) 82.25 9. Jan Scherrer (Switzerland) 80.50 10. Kent Callister (Australia) 62.00 11. Yuto Totsuka (Japan) 39.25 12. Peetu Piiroinen (Finland) 13.50 Run 1 1. Shaun White (U.S.) 94.25 2. Scott James (Australia) 92.00 3. Chase Josey (U.S.) 87.75 4. Raibu Katayama (Japan) 85.75 5. Patrick Burgener (Switzerland) 84.00 6. Jake Pates (U.S.) 47.00 7. Ben Ferguson (U.S.) 43.00 8. Yuto Totsuka (Japan) 39.25 9. Ayumu Hirano (Japan) 35.25 10. Jan Scherrer (Switzerland) 31.25 11. Kent Callister (Australia) 20.00 12. Peetu Piiroinen (Finland) 4.50 Run 2 1. Ayumu Hirano (Japan) 95.25 2. Ben Ferguson (U.S.) 83.50 3. Jake Pates (U.S.) 82.25 4. Scott James (Australia) 81.75 5. Jan Scherrer (Switzerland) 80.50 6. Kent Callister (Australia) 62.00 7. Shaun White (U.S.) 55.00 8. Chase Josey (U.S.) 52.25 9. Patrick Burgener (Switzerland) 51.00 10. Raibu Katayama (Japan) 25.00 11. Peetu Piiroinen (Finland) 12.75 12. Yuto Totsuka (Japan) 7.00 Run 3 1. Shaun White (U.S.) 97.75 2. Ben Ferguson (U.S.) 90.75 3. Patrick Burgener (Switzerland) 89.75 4. Chase Josey (U.S.) 88.00 5. Raibu Katayama (Japan) 87.00 6. Jan Scherrer (Switzerland) 70.75 7. Kent Callister (Australia) 56.75 8. Ayumu Hirano (Japan) 43.25 9. Scott James (Australia) 40.25 10. Jake Pates (U.S.) 27.00 11. Peetu Piiroinen (Finland) 13.50 . Yuto Totsuka (Japan) DNS