Olympics-Snowboarding-Men's snowboard cross seeding results

Feb 15 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's snowboard cross seeding results in Pyeongchang on Thursday. Overall 1. Pierre Vaultier (France) 1:13.14 2. Omar Visintin (Italy) 1:13.25 3. Regino Hernandez (Spain) 1:13.67 4. Nikolay Olyunin (Olympic Athlete from Russia) 1:13.78 5. Merlin Surget (France) 1:13.82 6. Hagen Kearney (U.S.) 1:13.94 7. Martin Norl (Germany) 1:14.12 8. Kevin Hill (Canada) 1:14.24 9. Kalle Koblet (Switzerland) 1:14.25 10. Ken Vuagnoux (France) 1:14.29 11. Christopher Robanske (Canada) 1:14.35 12. Cameron Bolton (Australia) 1:14.35 13. Lorenzo Sommariva (Italy) 1:14.36 14. Paul Berg (Germany) 1:14.39 15. Nick Baumgartner (U.S.) 1:14.46 16. Hanno Douschan (Austria) 1:14.53 17. Markus Schairer (Austria) 1:14.56 18. Emanuel Perathoner (Italy) 1:14.62 19. Jonathan Cheever (U.S.) 1:14.72 20. Alex Pullin (Australia) 1:14.76 21. Jerome Lymann (Switzerland) 1:14.77 22. Adam Lambert (Australia) 1:14.94 23. Anton Lindfors (Finland) 1:15.01 24. Alessandro Hammerle (Austria) 1:15.03 25. Jarryd Hughes (Australia) 1:13.73 26. Lucas Eguibar (Spain) 1:14.45 27. Mick Dierdorff (U.S.) 1:14.52 28. Michele Godino (Italy) 1:14.96 29. Steven Williams (Argentina) 1:15.35 30. Lluis Marin (Andorra) 1:15.37 31. Daniil Dilman (Olympic Athlete from Russia) 1:15.40 32. Jan Kubicik (Czech Republic) 1:15.73 33. Konstantin Schad (Germany) 1:15.73 34. Eliot Grondin (Canada) 1:15.93 35. Loan Bozzolo (France) 1:16.11 36. Duncan Campbell (New Zealand) 1:16.68 37. Laro Herrero (Spain) 1:16.97 38. Lukas Pachner (Austria) 1:16.99 39. Mateusz Ligocki (Poland) 1:19.22 40. Baptiste Brochu (Canada) DNS Run 1 1. Pierre Vaultier (France) 1:13.14 2. Omar Visintin (Italy) 1:13.25 3. Regino Hernandez (Spain) 1:13.67 4. Nikolay Olyunin (Olympic Athlete from Russia) 1:13.78 5. Merlin Surget (France) 1:13.82 6. Hagen Kearney (U.S.) 1:13.94 7. Martin Norl (Germany) 1:14.12 8. Kevin Hill (Canada) 1:14.24 9. Kalle Koblet (Switzerland) 1:14.25 10. Ken Vuagnoux (France) 1:14.29 11. Christopher Robanske (Canada) 1:14.35 11. Cameron Bolton (Australia) 1:14.35 13. Lorenzo Sommariva (Italy) 1:14.36 14. Paul Berg (Germany) 1:14.39 15. Nick Baumgartner (U.S.) 1:14.46 16. Hanno Douschan (Austria) 1:14.53 17. Markus Schairer (Austria) 1:14.56 18. Emanuel Perathoner (Italy) 1:14.62 19. Jonathan Cheever (U.S.) 1:14.72 20. Alex Pullin (Australia) 1:14.76 21. Jerome Lymann (Switzerland) 1:14.77 22. Adam Lambert (Australia) 1:14.94 23. Anton Lindfors (Finland) 1:15.01 24. Alessandro Hammerle (Austria) 1:15.03 25. Daniil Dilman (Olympic Athlete from Russia) 1:15.40 26. Mick Dierdorff (U.S.) 1:15.47 26. Lluis Marin (Andorra) 1:15.47 28. Jarryd Hughes (Australia) 1:15.69 29. Konstantin Schad (Germany) 1:15.73 29. Jan Kubicik (Czech Republic) 1:15.73 31. Loan Bozzolo (France) 1:16.15 32. Duncan Campbell (New Zealand) 1:16.68 33. Lukas Pachner (Austria) 1:16.99 34. Steven Williams (Argentina) 1:17.12 35. Laro Herrero (Spain) 1:17.62 36. Lucas Eguibar (Spain) 1:18.42 37. Mateusz Ligocki (Poland) 1:19.48 38. Michele Godino (Italy) 1:20.88 39. Eliot Grondin (Canada) 1:28.89 . Baptiste Brochu (Canada) DNS Run 2 1. Jarryd Hughes (Australia) 1:13.73 2. Lucas Eguibar (Spain) 1:14.45 3. Mick Dierdorff (U.S.) 1:14.52 4. Michele Godino (Italy) 1:14.96 5. Steven Williams (Argentina) 1:15.35 6. Lluis Marin (Andorra) 1:15.37 7. Eliot Grondin (Canada) 1:15.93 8. Daniil Dilman (Olympic Athlete from Russia) 1:16.11 8. Loan Bozzolo (France) 1:16.11 10. Jan Kubicik (Czech Republic) 1:16.25 11. Laro Herrero (Spain) 1:16.97 12. Lukas Pachner (Austria) 1:17.48 13. Mateusz Ligocki (Poland) 1:19.22 . Duncan Campbell (New Zealand) DNF . Baptiste Brochu (Canada) DNS . Konstantin Schad (Germany) DNS