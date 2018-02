Olympics-Snowboarding-Men's snowboard cross semifinal results

Feb 15 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's snowboard cross semifinal results in Pyeongchang on Thursday. Overall 1. Alex Pullin (Australia) Q 1. Regino Hernandez (Spain) Q 3. Jarryd Hughes (Australia) Q 3. Nick Baumgartner (U.S.) Q 5. Pierre Vaultier (France) Q 5. Mick Dierdorff (U.S.) Q 7. Martin Norl (Germany) 7. Cameron Bolton (Australia) 9. Alessandro Hammerle (Austria) 9. Anton Lindfors (Finland) 11. Nikolay Olyunin (Olympic Athlete from Russia) DNF 11. Christopher Robanske (Canada) DNF Semifinal 1 1. Alex Pullin (Australia) Q 2. Jarryd Hughes (Australia) Q 3. Pierre Vaultier (France) Q 4. Cameron Bolton (Australia) 5. Alessandro Hammerle (Austria) 6. Nikolay Olyunin (Olympic Athlete from Russia) DNF Semifinal 2 1. Regino Hernandez (Spain) Q 2. Nick Baumgartner (U.S.) Q 3. Mick Dierdorff (U.S.) Q 4. Martin Norl (Germany) 5. Anton Lindfors (Finland) 6. Christopher Robanske (Canada) DNF