Olympics-Snowboarding-Women's snowboard cross seeding results

Feb 16 (Gracenote) - Olympic snowboarding women's snowboard cross seeding results in Pyeongchang on Friday. Overall 1. Eva Samkova (Czech Republic) 1:16.84 2. Michela Moioli (Italy) 1:16.97 3. Faye Gulini (U.S.) 1:17.74 4. Lindsey Jacobellis (U.S.) 1:18.05 5. Charlotte Bankes (France) 1:18.18 6. Chloe Trespeuch (France) 1:18.51 7. Simona Meiler (Switzerland) 1:18.95 8. Nelly Moenne Loccoz (France) 1:20.23 8. Alexandra Jekova (Bulgaria) 1:20.23 10. Belle Brockhoff (Australia) 1:20.34 11. Meghan Tierney (U.S.) 1:20.52 12. Mariya Vasiltsova (Olympic Athlete from Russia) 1:20.57 13. Zoe Bergermann (Canada) 1:18.65 14. Kristina Paul (Olympic Athlete from Russia) 1:19.93 15. Julia Pereira De Sousa (France) 1:20.17 16. Alexandra Hasler (Switzerland) 1:20.49 17. Zoe Gillings-Brier (Britain) 1:20.84 18. Carle Brenneman (Canada) 1:20.89 19. Raffaella Brutto (Italy) 1:21.14 20. Tess Critchlow (Canada) 1:21.83 21. Zuzanna Smykala (Poland) 1:23.44 22. Jana Fischer (Germany) DNF 23. Vendula Hopjakova (Czech Republic) DNF 24. Meryeta Odine (Canada) DNS 25. Lara Casanova (Switzerland) DNS 26. Isabel Clark Ribeiro (Brazil) DNS Run 1 1. Eva Samkova (Czech Republic) 1:16.84 2. Michela Moioli (Italy) 1:16.97 3. Faye Gulini (U.S.) 1:17.74 4. Lindsey Jacobellis (U.S.) 1:18.05 5. Charlotte Bankes (France) 1:18.18 6. Chloe Trespeuch (France) 1:18.51 7. Simona Meiler (Switzerland) 1:18.95 8. Nelly Moenne Loccoz (France) 1:20.23 8. Alexandra Jekova (Bulgaria) 1:20.23 10. Belle Brockhoff (Australia) 1:20.34 11. Meghan Tierney (U.S.) 1:20.52 12. Mariya Vasiltsova (Olympic Athlete from Russia) 1:20.57 13. Alexandra Hasler (Switzerland) 1:20.87 14. Zoe Gillings-Brier (Britain) 1:20.99 15. Tess Critchlow (Canada) 1:21.39 16. Zoe Bergermann (Canada) 1:21.57 16. Carle Brenneman (Canada) 1:21.57 18. Julia Pereira De Sousa (France) 1:21.72 19. Kristina Paul (Olympic Athlete from Russia) 1:21.93 20. Lara Casanova (Switzerland) 1:22.26 21. Jana Fischer (Germany) 1:22.92 22. Zuzanna Smykala (Poland) 1:23.41 . Raffaella Brutto (Italy) DNF . Vendula Hopjakova (Czech Republic) DNF . Meryeta Odine (Canada) DNS . Isabel Clark Ribeiro (Brazil) DNS Run 2 1. Zoe Bergermann (Canada) 1:18.65 2. Kristina Paul (Olympic Athlete from Russia) 1:19.93 3. Julia Pereira De Sousa (France) 1:20.17 4. Alexandra Hasler (Switzerland) 1:20.49 5. Zoe Gillings-Brier (Britain) 1:20.84 6. Carle Brenneman (Canada) 1:20.89 7. Raffaella Brutto (Italy) 1:21.14 8. Tess Critchlow (Canada) 1:21.83 9. Zuzanna Smykala (Poland) 1:23.44 . Jana Fischer (Germany) DNF . Vendula Hopjakova (Czech Republic) DNF . Meryeta Odine (Canada) DNS . Lara Casanova (Switzerland) DNS . Isabel Clark Ribeiro (Brazil) DNS