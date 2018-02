Olympics-Snowboarding-Women's big air qualification results

Feb 19 (Gracenote) - Olympic snowboarding women's big air qualification results in Pyeongchang on Monday. 1. Anna Gasser (Austria) 98.00 QF points 2. Yuka Fujimori (Japan) 94.25 QF 3. Reira Iwabuchi (Japan) 92.75 QF 4. Laurie Blouin (Canada) 92.25 QF 5. Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) 92.00 QF 6. Jamie Anderson (U.S.) 90.00 QF 7. Miyabi Onitsuka (Japan) 86.50 QF 8. Sina Candrian (Switzerland) 86.00 QF 9. Julia Marino (U.S.) 85.25 QF 10. Silje Norendal (Norway) 77.50 QF 11. Spencer O'Brien (Canada) 76.75 QF 12. Jessika Jenson (U.S.) 76.25 QF 13. Jess Rich (Australia) 74.25 14. Hailey Langland (U.S.) 73.00 15. Carla Somaini (Switzerland) 70.75 16. Enni Rukajarvi (Finland) 68.75 17. Brooke Voigt (Canada) 67.75 18. Elena Konz (Switzerland) 65.75 19. Sarka Pancochova (Czech Republic) 65.50 20. Cheryl Maas (Netherlands) 65.00 21. Sofya Fedorova (Olympic Athlete from Russia) 64.00 22. Isabel Derungs (Switzerland) 59.25 23. Klaudia Medlova (Slovakia) 50.50 24. Asami Hirono (Japan) 37.75 25. Aimee Fuller (Britain) 25.00 26. Katerina Vojackova (Czech Republic) 19.00